وفاة اللواء محمد إبراهيم مرشح مجلس النواب بالقناطر

السبت 31/أكتوبر/2020 - 06:37 م
بوابة الفجر
محمد ضوه
Advertisements
توفى، اليوم السبت، اللواء محمد إبراهيم مرشح مجلس النواب مستقل عن دائرة القناطر الخيرية وقليوب، متأثرا بإصابته بفيروس كورونا المستجد الذي أصيب به منذ عدة أيام، وجرى حجزه بأحد المستشفيات حتى وافته المنية اليوم.

ونعت عددا من حملات مرشحي مجلس النواب الفقيد، مؤكدين خالص تعازيهم لأسرته ومحبيه وحملته الانتخابية داعين الله أن يتغمده بواسع رحمته.

يذكر أن الراحل خاض انتخابات البرلمان في 2015 ولم يحالفه الحظ وتولى منصب مدير الإنتربول المصري ومساعد وزير الداخلية سابقا ومديرًا لأمن الأسكندرية ومن مواليد 1954.

وحصل ليسانس حقوق جامعة عين شمس 1975 ودبلوم العلوم العسكرية، ومتزوج ولديه من الأبناء عمرو محمد إبراهيم (أخصائي قلب وأوعية دموية) نائب مدير مستشفى دار السلام (هرميل سابقا) ورئيس قسم القسطرة بها وابنه ليسانس كلية الألسن لغة أسباني جامعة عين شمس.

أخبار تهمك

تعرف على قائمة بدلاء الأهلي أمام طلائع الجيش

منذ نصف ساعة

موسيماني يستقر على رحيل 4 لاعبين بالأهلي

منذ حوالي 10 ساعات

حبس حمو بيكا سنتين وكفالة 5 آلاف جنيه.. تعرف علي السبب

منذ ساعتين و 23 دقيقة

موعد إعلان الأهلي عن صفقتي الموسم

منذ ساعتين و 52 دقيقة

بفرمان من موسيماني.. الأهلي يرفض صفقة القاطرة الإفريقية

منذ أقل من ساعتين

موسيماني يصدم نجم الأهلي المُعار

منذ ساعتين و 52 دقيقة

تحذير عاجل للمواطنين بشأن فيروس كورونا (فيديو)

منذ حوالي 16 ساعة

خلي بالك.. 50 جنيها غرامة عدم ارتداء الكمامة داخل القطارات (صور)

منذ حوالي 22 ساعة

اليوم.. تامر حسني يطرح الأغنية الرابعة من ألبومه "خليك فولاذي"

منذ حوالي 4 ساعات

وفاة اللواء محمد إبراهيم مرشح مجلس النواب بالقناطر

منذ ساعة الا ربع

عاجل.. الأهلي يضم "بديل" أحمد فتحي

منذ حوالي 4 ساعات

الموعد النهائي لمباراة الزمالك والرجاء المغربي ونهائي دوري أبطال إفريقيا

منذ ساعتين و 21 دقيقة

صفقة مميزة تقترب من الأهلي.. تعرف عليها

منذ ساعة و 22 دقيقة

كشف هوية الطفل صاحب واقعة الاصطدام بشرطي مرور بالقاهرة

منذ ساعة

عاجل - موسيماني يُعلن تشكيل الأهلي لمواجهة طلائع الجيش في ختام الدوري

منذ 36 دقيقة

عاجل.. "الصحة": تسجيل 176 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. و 11 حالة وفاة

منذ حوالي 19 ساعة

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
04:58 م

حبس حمو بيكا سنتين وكفالة 5 آلاف جنيه.. تعرف علي السبب

تحذير عاجل للمواطنين بشأن فيروس كورونا (فيديو)

03:45 ص

وفاة اللواء محمد إبراهيم مرشح مجلس النواب بالقناطر

06:37 م

صفقة مميزة تقترب من الأهلي.. تعرف عليها

06:00 م

موسيماني يصدم نجم الأهلي المُعار

04:30 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: معركة تصفية هشام عز العرب

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 17 | ليلة القبض على فاطمة.. أسرار تنشر للمرة الأولى بعد 38 عاما من عرضه

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: ماكرون وقع فى فخ التطرف