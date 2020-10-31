وفاة اللواء محمد إبراهيم مرشح مجلس النواب بالقناطر



وحصل ليسانس حقوق جامعة عين شمس 1975 ودبلوم العلوم العسكرية، ومتزوج ولديه من الأبناء عمرو محمد إبراهيم (أخصائي قلب وأوعية دموية) نائب مدير مستشفى دار السلام (هرميل سابقا) ورئيس قسم القسطرة بها وابنه ليسانس كلية الألسن لغة أسباني جامعة عين شمس.

توفى، اليوم السبت، اللواء محمد إبراهيم مرشح مجلس النواب مستقل عن دائرة القناطر الخيرية وقليوب، متأثرا بإصابته بفيروس كورونا المستجد الذي أصيب به منذ عدة أيام، وجرى حجزه بأحد المستشفيات حتى وافته المنية اليوم.ونعت عددا من حملات مرشحي مجلس النواب الفقيد، مؤكدين خالص تعازيهم لأسرته ومحبيه وحملته الانتخابية داعين الله أن يتغمده بواسع رحمته.يذكر أن الراحل خاض انتخابات البرلمان في 2015 ولم يحالفه الحظ وتولى منصب مدير الإنتربول المصري ومساعد وزير الداخلية سابقا ومديرًا لأمن الأسكندرية ومن مواليد 1954.