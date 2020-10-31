ميرنا نور الدين تتألق بالأخضر في حفل ختام المهرجان الجونة السينمائي

السبت 31/أكتوبر/2020 - 07:28 م
بوابة الفجر
فايقة محمد عادل
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غازلت الفنانة ميرنا نور الدين جمهورها بصورة جديدة لها عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام.

وظهرت ميرنا بالصورة جميلة كعادتها مرتدية فستان أوف شولدر باللون الأخضر وضاعفت جمالها بوضع ميكب خفيف متناسب مع إطلالتها ، وعلقت على الصورة وكتبت : من الحفل الختامي لمهرجان الجونة السينمائي.

ويعد مهرجان الجونة أحد المهرجانات الرائدة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، ويهدف مهرجان الجونة السينمائي إلى عرض مجموعة واسعة من الأفلام للجمهور الشغوف بالسينما، وتعزيز التواصل بين الثقافات المختلفة من خلال فن السينما.

كما يهدف إلى ربط صناع الأفلام من المنطقة بنظرائهم الدوليين، ويلتزم المهرجان باكتشاف الأصوات الجديدة، ويسعى جاهدا ليكون حافزا لتطوير السينما في العالم العربي.

وفي سياق آخر، يُعرض لميرنا نور الدين، حاليًا الجزء الخامس من مسلسل "حكايات بنات"، وهو بطولة ميرنا نور الدين، هند عبد الحليم، هاجر أحمد، أسماء جلال، أحمد كراره، حازم إيهاب، خالد منصور، ليلى حسين، محمد إبراهيم، وتأليف ماريان هاني، نهال سماحة، وإشراف على الكتابة الناقد أحمد شوقى، ومن إخراج مصطفى أبو سيف.

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