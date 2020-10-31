بفرمان من باتشيكو.. الزمالك يحسم مصير الجوكر

حسم جهاز الكرة فى نادى الزمالك موقف إسلام جابر، لاعب وسط الفريق، من الرحيل فى انتقالات الصيف المقبلة، بعد أن وصول أكثر من عرض محلى لمحاولة الحصول على خدماته.





وأبدى المدرب البرتغالى جيمى باتشكيو تمسكه باستمرار اللاعب فى الموسم الجديد، رغم قرار الفرنسى باتريس كارتيرون المدير الفنى السابق للفريق، بوضعه ضمن قائمة الراحلين.





وظهر إسلام جابر بشكل جيد مع نادى الزمالك بالمباريات الأخيرة، إذ تم توظيفه فى أكثر من مركز تحت قيادة البرتغالى باتشيكو، كما تمكن من تعويض فراغ غياب فرجانى ساسى فى لقاء الذهاب أمام الرجاء بشكل جيد.