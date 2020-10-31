أبرزها في مجالات الصحة والاستثمار.. تفاصيل توقيع 15 اتفاقية بين مصر العراق

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شهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، ونظيره العراقى مصطفى الكاظمى، بمقر مجلس الوزراء العراقى، مراسم توقيع 15 اتفاقية ومذكرة تفاهم وبروتوكول تعاون، بهدف تعزيز التعاون الثنائي المشترك بين البلدين.



وشملت الاتفاقيات ومذكرات التفاهم وبروتوكولات التعاون، عددا من المجالات والقطاعات المختلفة، هى: مجالات البترول والثروة المعدنية، والعدل والقضاء، والموارد المائية والري، والبورصة، وحماية البيئة، والصحة والدواء، والنقل البحري، والطرق والجسور، والإسكان والتشييد، والتجارة وتنظيم المعارض، ومكافحة الدعم والإغراق والوقاية، والتعاون الصناعي، وحماية المستهلك، والاستثمار، والصناعة.



فيما يلي من سطور، تستعرض "الفجر" تفاصيل الاتفاقيات ومذكرات التفاهم وبروتوكولات التعاون التي تم توقيعها، اليوم السبت، بين مصر والعراق:



- مذكرة تفاهم بين وزارة البترول والثروة المعدنية المصرية، ووزارة النفط العراقية، وقام بالتوقيع المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، والمهندس إحسان عبد الجبار، وزير النفط العراقي.



- مذكرة تفاهم للتعاون والتدريب وتبادل الخبرات في مجال العدل والقضاء، وقام بالتوقيع الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، وسالار عبد الستار محمد، وزير العدل العراقي.



- مذكرة تفاهم للتعاون في مجال الموارد المائية والري، وقام بالتوقيع الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، ومهدي رشيد الحمداني، وزير الموارد المائية العراقي.



- مذكرة تعاون بين كل من سوق العراق للأوراق المالية، والبورصة المصرية، وقام بالتوقيع الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، وطه أحمد عبد السلام، المدير التنفيذي لسوق العراق للأوراق المالية.



- البرنامج التنفيذي الثنائي للتعاون الفني في مجال حماية البيئة، وقام بالتوقيع الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، والدكتور حسن محمد التميمي، وزير الصحة والبيئة العراقي.



- مذكرة تفاهم في المجالات الصحية والدوائية والتدريبية، وقام بالتوقيع الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، والدكتور حسن محمد التميمي، وزير الصحة والبيئة العراقي.



- اتفاقية النقل البحري، وقام بالتوقيع المهندس كامل الوزير، وزير النقل، وناصر حسين بندر، وزير النقل العراقي.



- مذكرة تفاهم في مجال الطرق والجسور، وقام بالتوقيع الفريق كامل الوزير، وزير النقل، والمهندسة نازنين محمد وسو، وزيرة الإعمار والإسكان والأشغال العامة العراقية.



- مشروع مذكرة تفاهم للتعاون في مجال الإسكان والتشييد، وقام بالتوقيع الدكتور عاصم الجزار، وزير الاسكان والمرافق والمجتعات العمرانية، والمهندسة نازنين محمد وسو، وزيرة الإعمار والإسكان والبلديات والأشغال العامة العراقية.



- مذكرة تفاهم في مجال اتفاقيات منظمة التجارة العالمية وتنظيم المعارض، وقام بالتوقيع نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، والدكتور علاء أحمد حسن، وزير التجارة العراقي.



- بروتوكول تعاون في مجال مكافحة الدعم والإغراق والوقاية، وقام بالتوقيع نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، ومنهل محمود عبد الرحمن، وزير الصناعة والمعادن العراقي.



- مذكرة تفاهم في مجال التعاون الصناعي، وقام بالتوقيع نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، ومنهل محمود عبدالرحمن، وزير الصناعة والمعادن العراقي.



- مذكرة تفاهم في مجال حماية المستهلك، وقام بالتوقيع الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، ومنهل محمود عبدالرحمن، وزير الصناعة والمعادن العراقي.



- مذكرة تفاهم في مجال الاستثمار، وقام بالتوقيع المستشار محمد عبد الوهاب، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، والدكتورة سها النجار، رئيس هيئة الاستثمار العراقي.



- بروتوكول تعاون مشترك بين اتحاد الصناعات العراقي واتحاد الصناعات المصرية، وقام بالتوقيع محمد زكي السويدي، رئيس اتحاد الصناعات المصرية، وعلي صبيح علي الساعدي، رئيس اتحاد الصناعات العراقي.





كان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قد غادر، صباح اليوم السبت، مطار القاهرة الدولي، متوجها إلى العاصمة العراقية بغداد، على رأس وفد وزارى رفيع المستوى، وذلك للمشاركة في أعمال اللجنة العليا المصرية العراقية المشتركة، التي بدأت أعمالها التحضيرية يوم 28 أكتوبر الحالي.



ويضم الوفد المرافق لرئيس الوزراء، وزراء الكهرباء والطاقة المتجددة، والبترول والثروة المعدنية، والقوى العاملة، والتعاون الدولي، والصحة والسكان، والإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والنقل، والطيران المدني، والتجارة والصناعة، والرئيس التنفيذي لهيئة الاستثمار والمناطق الحرة، بالإضافة إلى عدد آخر من المسئولين الحكوميين، كما يشارك فى أعمال اللجنة المشتركة ومنتدى الأعمال الذى سيقام على هامشها، عدد من رجال الأعمال من كلا الجانبين المصرى والعراقى.



وتتناول أعمال الدورة الحالية للجنة المشتركة، عددا من الملفات والموضوعات ذات الاهتمام المشترك، من بينها المشاركة في إعادة إعمار العراق، إلى جانب توسيع التعاون في المجالات الاقتصادية، وتهيئة المناخ أمام الشركات المصرية للاستثمار في العراق، فضلا عن زيادة التبادل التجارى وتسهيل نفاذ السلع إلى أسواق البلدين، وفى ختام أعمال اللجنة يتم التوقيع على عدد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم لتعزيز التعاون فى المجالات ذات الاهتمام المشترك.