الكشف عن مصير ميسي مع برشلونة بعد استقالة بارتوميو

السبت 31/أكتوبر/2020 - 06:30 م
بوابة الفجر
أنس عبد الغني
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أوضح تقرير إعلامي إسباني، اليوم عن اخر تطوررات داخل قلعة الكامب نيو بشأن مستقبل الأرجنتيني ليونيل ميسي، نجم برشلونة، خلال الموسم المقبل.

وكشف برنامج "الشيرنجيتو"، أن بقاء ميسي مع برشلونة لا يزال معقدًا، رقم استقالة رئيس النادي، جوسيب ماريا بارتوميو.

وينتهي عقد أسطورة برشلونة في نهاية الموسم الحالي، وسبق أن حاول البرغوث، مغادرة النادي الكتالوني مجانًا خلال الصيف الماضي.

واتسمت علاقة ميسي مع بارتوميو بالتوتر الشديد، بسبب عدم امتلاك النادي لمشروع واضح في السنوات الأخيرة.

وعلى الرغم من رحيل رئيس برشلوة إلى أن ميسي سئم من مسألة الاستمرار مع الفريق واتخذ قرار نهائي بالرحيل، وكان يستخدم بارتوميو فقط سببًا للهروب.

وأكد "الشيرنجيتو" عدم إغلاق ميسي لباب الانتقال إلى صفوف مانشستر سيتي خلال الموسم المقبل.

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