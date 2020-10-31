لقاء سويدان تشيد بإطلالة حنان مطاوع وهبة مجدي في مهرجان الجونة السينمائي

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أشادت الفنانة لقاء سويدان بإطلالة الفنانة حنان مطاوع والفنانة هبة مجدي فى حفل ختام مهرجان الجونة السينمائي.



ونشرت لقاء صورة لكلاً منهما عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام ، وعلقت قائله:" أناقة ورقة وشياكة قمرات.. بحبكم.



وظهرت هبة مجدي بإطلالة ساحرة مرتدية فستان طويل باللون الأزرق ، كما ظهرت حنان جميلة كعادتها مرتدية فستان باللون الأبيض ووضعت كلاً منهما ميكب هادئ يبرز جمالهما



ويعد مهرجان الجونة أحد المهرجانات الرائدة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، ويهدف مهرجان الجونة السينمائي إلى عرض مجموعة واسعة من الأفلام للجمهور الشغوف بالسينما، وتعزيز التواصل بين الثقافات المختلفة من خلال فن السينما.



كما يهدف إلى ربط صناع الأفلام من المنطقة بنظرائهم الدوليين، ويلتزم المهرجان باكتشاف الأصوات الجديدة، ويسعى جاهدا ليكون حافزا لتطوير السينما في العالم العربي.

