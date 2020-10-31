تعرف على أرقام أحمد موسي صفقة الزمالك المُحتملة

السبت 31/أكتوبر/2020 - 06:03 م
أحمد موسي
أحمد موسي
علاء خليف
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كشف الإعلامي السعودي مبارك الشهري، أن نادي الزمالك بات قريبًا من التعاقد مع النجم النيجيري أحمد موسى، عقب رحيله عن صفوف النصر السعودي، لقيادة هجوم الفريق الأبيض بالموسم الجديد.

وقال الشهري خلال حديث تليفزيوني لقناة "24 الرياضية" السعودية:"النصر قام بعمل مخالصة مالية مع أحمد موسى ليرحل اللاعب عن الفريق بشكل رسمي واللاعب على أعتاب نادي الزمالك المصري".

ويعد أحمد موسي واحد من المهاجمين المميزين في إفريقيا، يمتلك قدرات هجومية وتهديفية عالية وخبرات كبيرة، وسيكون إضافة قوية لفريق الزمالك حال التعاقد معه بشكل رسمي في ظل اقتراب رحيل الثنائي عمر السعيد وكابونجو كاسونجو نهاية الموسم الجاري.

أحمد موسي من مواليد 14 أكتوبر 1992 ويبلغ عمره 28 عامًا، بدأ مشواره الكروي في أكاديمية أمنيشي النيجيرية لكرة القدم، ثم تمت إعارته لنادي جوث النيجيري وسجل معه 4 أهداف خلال 18 مباراة، لينتقل بعدها لنادي كانو بيلارز والذي تألق معه بشكل لافت للأنظار وساهم في حصوله على "وصافة" الدوري.

توجه "موسي" إلى هولندا عام 2010 وانتقل لنادي فينلو الهولندي والذي لعب له عامين وخاض معه 42 مباراة سجل 10 أهداف، وصنع 12 هدفًا، وحصل على 5 بطاقات صفراء، وتعرض للطرد مرة وحيدة.

وانتقل النجم النيجيري إلى نادي سيسكا موسكو الروسي عام 2012 واستمر معه 4 سنوات، وخاض معه 184 مباراة بمختلف البطولات، سجل 61 هدفًا، وصنع 32 هدفًا، وحصل على 13 بطاقة صفراء، وحصد معه 6 بطولات (3 الدوري الروسي – 2 كأس السوبر الروسي – 1 كأس روسيا).

في عام 2016 انتقل "موسي" إلى نادي ليستر سيتي الإنجليزي، ولعب له عامين، حيث شارك في 33 مباراة، سجل 5 أهداف، وحصل على 3 بطاقات صفراء، وتخلل فترة تواجده مع النادي الإنجليزي إعارته لناديه السابق سيسكا موسكو.

انتقل "موسى" إلى النصر السعودي عام 2018 ولعب معه 57 مباراة، سجل 11 هدفًا، وصنع 14 هدفًا، وحصل على بطاقتين صفراء، وتوج معه بالدوري السعودي، وكأس السوبر السعودي.

وعلى المستوي الدولي لعب أحمد موسى 87 مباراة مع المنتخب النيجيري، وسجل 15 هدفًا، وصنع 13 هدفًا، وتوج مع النسور الخضراء بكأس الأمم الإفريقية عام 2013، وشارك معه في نسختي بطولة كأس العالم 2014، 2018 وسجل 4 أهداف.

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منتخب نيجيريا النصر السعودي النصر الزمالك أحمد موسي

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