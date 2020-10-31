صفقة مميزة تقترب من الأهلي.. تعرف عليها









اقترب مسؤولو النادي الأهلي، من حسم صفقة الزامبي والتر بواليا، هداف الفريق الكروي الأول بنادي الجونة، خلال الفترة المقبلة من الانتقالات الصيفية.





الأهلي يقترب من ضم والتر بواليا





ودخل بواليا ضمن دائرة اهتمامت النادي الأهلي لضمه فى الموسم المقبل، وذلك بعد متابعة اللاعب جيدا خلال الفترة الماضية.





من جانبه رفعت لجنة التخطيط بالنادي الأهلي، برئاسة محسن صالح، تقريرّا إلى المدرب الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق الكروي الأول، بشأن التعاقد مع بواليا.





وأبدى موسيماني إعجابه بإمكانات اللاعب الزامبي ومنح لجنة التعاقدات الضوء الأخضر لفتح التفاوض مع ناديه.





الجدير بالذكر أن بواليا انضم للجونة مطلع هذا الموسم قادمًا من صفوف نكانا رد ديفلز الزامبي، حيث سجل 12 هدفًا رفقة الفريق الساحلي في بطولة الدوري المصري الممتاز.



