صفقة مميزة تقترب من الأهلي.. تعرف عليها

السبت 31/أكتوبر/2020 - 06:00 م
بوابة الفجر
علي خلاف
Advertisements


اقترب مسؤولو النادي الأهلي، من حسم صفقة الزامبي والتر بواليا، هداف الفريق الكروي الأول بنادي الجونة، خلال الفترة المقبلة من الانتقالات الصيفية.

الأهلي يقترب من ضم والتر بواليا 

ودخل بواليا ضمن دائرة اهتمامت النادي الأهلي لضمه فى الموسم المقبل، وذلك بعد متابعة اللاعب جيدا خلال الفترة الماضية.

من جانبه رفعت لجنة التخطيط بالنادي الأهلي، برئاسة محسن صالح، تقريرّا إلى المدرب الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق الكروي الأول، بشأن التعاقد مع بواليا.

وأبدى موسيماني إعجابه بإمكانات اللاعب الزامبي ومنح لجنة التعاقدات الضوء الأخضر لفتح التفاوض مع ناديه.

الجدير بالذكر أن بواليا انضم للجونة مطلع هذا الموسم قادمًا من صفوف نكانا رد ديفلز الزامبي، حيث سجل 12 هدفًا رفقة الفريق الساحلي في بطولة الدوري المصري الممتاز.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

والتر بواليا موسيماني الجونة الأهلي

أخبار تهمك

الموعد النهائي لمباراة الزمالك والرجاء المغربي ونهائي دوري أبطال إفريقيا

منذ ساعة و 6 دقيقة

موسيماني يصدم نجم الأهلي المُعار

منذ أقل من ساعتين

قريبا..طرح أسهم أحد فرق الدوري الممتاز بالبورصة المصرية

منذ ساعتين و 44 دقيقة

موعد إعلان الأهلي عن صفقتي الموسم

منذ أقل من ساعتين

اليوم.. تامر حسني يطرح الأغنية الرابعة من ألبومه "خليك فولاذي"

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. السيسي يفتتح جامعة الملك سلمان بـ الفيديو كونفرانس

منذ حوالي 7 ساعات

بفرمان من موسيماني.. الأهلي يرفض صفقة القاطرة الإفريقية

منذ 37 دقيقة

خلي بالك.. 50 جنيها غرامة عدم ارتداء الكمامة داخل القطارات (صور)

منذ حوالي 20 ساعة

عاجل.. "الصحة": تسجيل 176 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. و 11 حالة وفاة

منذ حوالي 18 ساعة

موسيماني يستقر على رحيل 4 لاعبين بالأهلي

منذ حوالي 9 ساعات

حبس حمو بيكا سنتين وكفالة 5 آلاف جنيه.. تعرف علي السبب

منذ ساعة و 8 دقيقة

أحمد موسى يكشف حقيقة مفاوضات الزمالك

منذ حوالي 10 ساعات

الأهلي يبلغ نجمه بقرار حاسم

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. الأهلي يضم "بديل" أحمد فتحي

منذ ساعتين و 30 دقيقة

الأهلي يستعد لإعلان صفقاته الجديدة

منذ ساعتين و 37 دقيقة

تحذير عاجل للمواطنين بشأن فيروس كورونا (فيديو)

منذ حوالي 14 ساعة

موضوعات متعلقة

الجونة يفتح المزاد على هداف الدوري المصري

الجونة يحدد 2 مليون دولار لبيع نجم الفريق

موسيماني يطلب رحيل بادجي وضم مهاجم سوبر

الأهلي يستقر على بيع الثنائي الإفريقي

بديلاً لـ بادجي.. الأهلي يستهدف مهاجم الجونة

الأهلي يعرض على موسيماني صفقة من العيار الثقيل

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
04:58 م

حبس حمو بيكا سنتين وكفالة 5 آلاف جنيه.. تعرف علي السبب

موسيماني يصدم نجم الأهلي المُعار

04:30 م

تحذير عاجل للمواطنين بشأن فيروس كورونا (فيديو)

03:45 ص

موعد إعلان الأهلي عن صفقتي الموسم

04:30 م

بفرمان من موسيماني.. الأهلي يرفض صفقة القاطرة الإفريقية

05:30 م

مقالات وكتاب

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: كيف تعاونت الجزيرة والبى بى سى مع المخابرات الغربية لزعزعة استقرار العالم العربى؟

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: محمود يس.. أيقونة الحب والحرب

رشا سمير
رشا سمير

الروائية رشا سمير تحاور عاشق مصر الروائي جيلبيرت سينويه