توسكيتس يطرد مستشار رئيس برشلونة السابق

ذكرت تقارير صحفية إسبانية أن كارليس توسكيتس المكلّف بتسيير أعمال رئيس برشلونة قرر طرد جاومي مسفرير مستشار الرئيس المستقيل جوسيب ماريا بارتوميو ليكون أول قرار له عقب تولي مسئولية قيادة النادي الكتالوني.





وأكدت صحيفة سبورت الإسبانية أن مسفرير متورط في التعاقد مع الشركة التي كان عملها تشويه رموز النادي التاريخية والهجوم على بعض اللاعبين الحاليين في الفريق عبر مواقع التواصل الإجتماعي.





وأفادت الصحيفة الإسبانية بأن مجلس إدارة برشلونة الجديد أبلغ الموظفين بالقرار النهائي لطرد مسفرير يوم أمس الجمعة.





وأوضحت الصحيفة الإسبانية أن إدارة النادي الكتالوني الحالي تقوم بأعمالها بشكل مؤقت ومن المنتظر أن تُجرى الإنتخابات في النادي خلال 3 أشهر.