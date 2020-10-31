داود أوغلو يهاجم نظام أردوغان: لن يستطيع البقاء حتى الانتخابات المقبلة

قال أحمد داود أوغلو، زعيم حزب المستقبل، رئيس وزراء تركيا الأسبق، إنه مستعد للمناقشة مع أردوغان فى أى مكان. وفى حديثه مع أليف دوغان وصايجى اوزترك، قال داوود أوغلو على تلفزيون كي آر تي: "إذا تحدثت، فلن يتمكنوا من الوصول إلى الناس مرة أخرى".

وأضاف أوغلو، فى معرض حديثه عن تصريحات النظام الحاكم بأن "الاقتصاد جيد جدًا"، هذا يبين لنا مدى هشاشة تحالف الشعب. وأكد أوغلو تعليقًا على إجراء مناقشات الانتخابات المبكرة: هذه الحكومة لا تستطيع أن ترى انتخابات 2023، والانتخابات ممكنة فى عام 2021، ومن المرجح جدا أن تكون في عام 2022، لكن الاحتمال ضئيل للبقاء حتى عام 2023.

وأكد داود أوغلو أن بهتشلي لن يرغب في تحمل مسؤولية هذا الانهيار الاقتصادي أثناء ذهابه إلى الانتخابات، وأن بهتشلي سيترك اردوغان مثلما ترك اجاويد في منتصف الطريق، وسيقول انني لست عضوا في هذا التحالف ، وردًا على تعبير بهتشلي ، أحفورة سياسية ، بقايا سياسية، قال داود أوغلو ينبغي أن ينظر بهتشلي إلى المرآة.

وقال داود أوغلو إن أردوغان يمكنه فعل أي شيء من أجل المنفعة السياسية، مشيرا إلى أن هناك حديث "بشتبه" عن العودة إلى النظام البرلمانى.