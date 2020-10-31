رواد السوشيال ميديا يطالبون بمحاكمة الإخواني جمال عيد بتهمة تنفيذ مخططات الجماعة الإرهابية

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طالب رواد السوشيال ميديا بمحاكمة الإخواني جمال عيد بعد تهم بهدم الدولة وتخريب المجتمع وتأليب الرأي العام.







وتساءل رواد السوشيال ميديا لماذا يظل الإخوانى العميل جمال عيد حرا مطلق السراح ويعيث في الأرض فسادا لتنفيذ مخططات الجماعة الإرهابية.







وناشد المصريون النائب العام المستشار حمادة الصاوي، لإتخاذ الإجراءات القانونية لإيقاف هذا التعدي على مقدرات الدولة والتلاعب بمصير الوطن من هذا العميل الذي لا يردعه وازع من ضمير أو أخلاق واكدوا أن هذا الإخواني ينشر الأكاذيب والشائعات والتحريض على مؤسسات ورموز الدولة ولماذا هو خارج أسوار السجون.







وتابع رواد السوشيال ميديا: لا يسعنا الصمت أمام محاولات العميل جمال عید خداع المصريين الشرفاء وإحياء إدعاءات جماعة الإخوان الإرهابية فلا يوجد أحد فوق القانون وهؤلاء العملاء الذين يروجون لإدعاءات جماعة الإخوان الإرهابية التي لفظها الشعب وهربت قياداتها إلى الخارج يجب أن تكون هناك وقفة حازمة معهم فهل من مجيب.