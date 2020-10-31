جوارديولا يغلق الباب في وجه برشلونة

أكد الإسباني بيب جوارديولا، المدير الفني لفريق مانشستر سيتي الإنجليزي، أنه يريد الاستمرار مع السيتي وتمديد تعاقده من جديد.











وقال غوارديولا: "أنا سعيد بشكل لا يمكن تصديقه هنا، واتطلع إلى البقاء في مانشستر، واتمنى أن أكون قد أديت عملاً جيداً في هذا الموسم حتى أبقى لفترة أطول".







يذكر أن غوارديولا، المدير الفني الأسبق لبايرن ميونخ، تولى تدريب مانشتسر سيتي منذ 2016، وحصل مع النادي على بطولتين في الدوري وبطولة واحدة في كأس الاتحاد الإنجليزي، لكنه لم يحصل معه على بطولة دوري أبطال أوروبا.