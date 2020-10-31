بفرمان من موسيماني.. الأهلي يرفض صفقة القاطرة الإفريقية

السبت 31/أكتوبر/2020 - 05:30 م
بوابة الفجر
الفجر الرياضي
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حسم الجنوب إفريقى بيتسو موسيمانى، المدير الفنى لنادى الأهلى، موقفه من التعاقد مع الكونغولى بن مالانجو، مهاجم الرجاء المغربى، فى الموسم المقبل.


ورفض موسيماني ضم المهاجم الكونغولي بسبب تراجع معدل تهديفه وعدم قدرته على صنع الفارق.

 

وأحرز اللاعب الكونغولى 9 أهداف فى الدورى و3 فى دورى أبطال إفريقيا خلال مشاركته فى 26 مباراة، وهى أرقام يراها موسيمانى عادية، ولا يفرق كثيرا على أليو بادجى مهاجم الفريق الأحمر.

 

ويدرس الجهاز الفنى التعاقد مع مهاجم سوبر خلال الفترة المقبلة، وفى حالة عدم التعاقد مع لاعبين فى خط الهجوم سيتم إعادة أحمد ياسر ريان، بعد الاستقرار على عودة صلاح محسن، والاكتفاء بالعناصر المتواجدة حاليا فى خط الهجوم حتى فى حالة بيع أليو بادجى.

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