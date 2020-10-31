ناردين فرج تشارك جمهورها بإطلالتها في مهرجان الجونة السينمائي

السبت 31/أكتوبر/2020 - 05:44 م
بوابة الفجر
فايقة محمد عادل
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شاركت الفنانة والإعلامية ناردين فرج جمهورها بصورة جديدة لها عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام.

وظهرت ناردين بالصورة من حفل ختام مهرجان الجونة السينمائي ، بإطلالة أنيقة مرتدية فستان مكشوف الظهر ومفتوح من الخلف واعتمدت على تسريحة الشعر المرفوعة ووضعت ميكب هادئ يبرز جمالها.

وعلقت ناردين على الصورة وكتبت : يا لها من ليلة رائعة ، شكراً جزيلاً على كل التعليقات.

الجونة أحد المهرجانات الرائدة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، ويهدف مهرجان الجونة السينمائي إلى عرض مجموعة واسعة من الأفلام للجمهور الشغوف بالسينما، وتعزيز التواصل بين الثقافات المختلفة من خلال فن السينما.

يذكر أن آخر أعمال ناردين مسلسل "ليه لأ" من تأليف ورشة سرد تحت إشراف السيناريست مريم نعوم، سيناريو وحوار دينا نجم ومجدي أمين، وتغني التتر الفنانة آمال ماهر، بأغنية "اللي قادرة" من كلمات نادر عبدالله وتوزيع خالد عز، وهي الأغنية التى تم طرحها مؤخرا وحققت تفاعلاً كبيراً.

ويشارك فى المسلسل عدد كبير من الفنانين بجانب أمينة خليل، منهم هالة صدقي وشيرين رضا ومحمد الشرنوبي ومريم الخشت وهاني عادل وعمر السعيد وناردين فرج، ومن إخراج مريم أبوعوف.

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