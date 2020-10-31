عجل.. الحكم بحس حمو بيكا عامين وغرامة 200 ألف جنيه









وكان المحامي ياسر قنطوش قد قدم بلاغا ضد محمد محمود مصطفى محمد الشهير بحمو بيكا للنيابة بسبب قذفه لنقيب المهن الموسيقية هاني شاكر.





يذكر أنه قد تم تحويل القضية إلى محكمة جنح الدخيلة الاقتصادية للنظر فيها وذلك عقب عرضها على النيابة.





والجدير بالذكر أن حمو بيكا قد شارك فيديو يهاجم من خلاله نقيب المهن الموسيقية هاني شاكر، وقال به: "محدش هيقدر يمنعني من الغنا غير الموت، ولو على الحبس أنا مش خايف والمرة الجاية هننزل وهنقول مش عايزين هاني شاكر، ومش معترفين بالفن بتاعك، والمرة الجاية هيكون في شتيمة وقلة أدب ومش هحلكوا وهاجي أعملكم ثورة".





حكمت محكمة جنح الإسكندرية على مؤدي المهرجانات حمو بيكا، بالسجن لمدة عامين وغرامة تكلفتها 200 ألف جنيه وذلك عقب إثبات التهم الموجهة إليه من نقيب المهن الموسيقية هاني شاكر من سب وقذف.