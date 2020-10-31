مدبولي: حقوق مصر والعراق المائية أمر يمس الأمن القومي العربي

السبت 31/أكتوبر/2020 - 05:19 م
بوابة الفجر
رقية جمال
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وجه الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، الشكر لرئيس وزراء العراق على حفاوة الاستقبال وكرم الضيافة.

وأعرب "مدبولي"، خلال مؤتمر صحفي مع نظيره العراقي، والمذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم السبت، عن تمنياته أن يشهد التعاون الاقتصادي بين البلدين خلال الفترة المقبلة دفعة قوية.

وتابع رئيس الوزراء، أنه تم التوافق على أن الأمن المائي لمصر والعراق باعتبارهم دولتي مصب إحدى قضايا الأمن القومي المشتركة، والتأكيد على ضرورة الحفاظ على حقوق الدولتين المائية باعتبارها أمر يمس الأمن القومي العربي.

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