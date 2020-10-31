ريهام عبدالفغور برفقة حنان مطاوع فى أحدث ظهور من مهرجان الجونة السينمائي





وظهرت ريهام، بالصورة من حفل ختام مهرجان الجونة السينمائي برفقة الفنانة حنان مطاوع وكلاهما يرتديان فستان باللون الأبيض.





وعلقت ريهام على الصورة وكتبت: صدفة ومن غير اتفاق لبسنا الأبيض.





الجونة أحد المهرجانات الرائدة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، ويهدف مهرجان الجونة السينمائي إلى عرض مجموعة واسعة من الأفلام للجمهور الشغوف بالسينما، وتعزيز التواصل بين الثقافات المختلفة من خلال فن السينما.





كما يهدف إلى ربط صناع الأفلام من المنطقة بنظرائهم الدوليين، ويلتزم المهرجان باكتشاف الأصوات الجديدة، ويسعى جاهدا ليكون حافزا لتطوير السينما في العالم العربي.





والجدير ذكره أن الفنانة ريهام عبد الغفور، تستعد لتصوير أحداث دورها حكاية "ربع قيراط" من مسلسل "إلا أنا"، والذي يعيدها للدراما بعد تغيبها العام الماضي عن السباق الرمضاني.





حيث يناقش "إلا أنا" العديد من القضايا التي تهم المرأة مثل نظرة المجتمع الشرقي للمرأة المطلقة وكفاح المرأة من أجل ذاتها وأولادها، ويعرض المسلسل على شاشة قنوات dmc، ويشارك ريهام عبدالغفور بطولة العمل مصطفي درويش.

شاركت الفنانة ريهام عبدالغفور، جمهورها بصورة جديدة لها عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".