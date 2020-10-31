صندوق النقد الدولى الاستثمارات الاجنبية بالأمارات لم تتأثر من جائحة كورونا

السبت 31/أكتوبر/2020 - 05:09 م
بوابة الفجر
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أكد صندوق النقد الدولي، في تقرير أصدره أمس، أن الاستثمارات الأجنبية في الإمارات لن تتأثر بالجائحة، وأنها ضمن فئة الأسواق الناشئة التي لا يُتَوقع لها أن تشهد تراجعاً في حجم تدفقات الاستثمارات الأجنبية المباشرة عليها. من ناحية أخرى أدرج البنك الدولي الإمارات ضمن 14 اقتصاداً على مستوى العالم تستعد لاستقبال أصحاب الكفاءات والمواهب من كافة أنحاء العالم مُجَدداً.

وأكد تقرير البنك، أن العديد من اقتصادات العالم، ومن بينها الإمارات، بدأت بالفعل مرحلة التعافي من تداعيات «كوفيد 19»، وهي الآن في طور الاستعداد لفتح أبوابها مجدداً أمام أصحاب المواهب، والكفاءات والقدرات المهنية العالية. وأفاد التقرير بأن عدد هذه الاقتصادات يبلغ 14، ومن أبرزها الإمارات، الكويت، أستراليا، بولندا، كوريا الجنوبية، والصين. وأضاف أن الإمارات ستظل مصدراً رئيساً للتحويلات النقدية إلى العديد من دول العالم.


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