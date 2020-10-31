أبل تخسر 87.8 مليار دولار من قيمتها السوقية خلال شهر أكتوبر رغم طرح ايفون 12

jتكبدت شركة Apple خسائر أسبوعية بنحو 5.4%، مما أدى إلى مسح نحو 87.8 مليار دولار من قيمتها السوقية. وعلى مدار شهر أكتوبر تكبدت الشركة خسائر في قيمتها السوقية بنحو 150 مليار دولار، حيث شهد السهم تراجعا بنسبة 6%، أسوأ أكتوبر منذ 2012.



فقد تسبب الإطلاق المتأخر لهواتف الجيل الخامس 5G في تأجيل عملاء شركة Apple شراء أجهزة جديدة، مما دفع الشركة للإبلاغ عن أكبر انخفاض فصلي في مبيعات iPhone منذ عامين.



ومنذ عام 2013، سلمت شركة Apple أجهزة iPhone جديدة كل شهر سبتمبر، لكن التأخير الناجم عن وباء فيروس كورونا دفع الإعلان إلى الوراء لمدة شهر، مع استمرار شحن بعض الأجهزة.



حتى مع ازدهار مبيعات أجهزة Mac و AirPods التي عززت إجمالي الإيرادات والأرباح بأفضل من توقعات المحللين، انخفضت مبيعات iPhone بنسبة 20.7% إلى 26.4 مليار دولار.



وتوقع المستثمرون انخفاض المبيعات من كوبرتينو، المنتج الأكثر مبيعًا لشركة كاليفورنيا، لكن التراجع كان أسوأ من المتوقع، خصوصًا في الصين، حيث يمكن لعدد أكبر من المستهلكين الوصول إلى 5G مقارنة بالولايات المتحدة أو أوروبا.





قالت شركة Apple إن الإيرادات والأرباح للربع الرابع المنتهي في 26 سبتمبر بلغت 64.7 مليار دولار و 73 سنتًا للسهم، مقارنة بتقديرات المحللين البالغة 63.7 مليار دولار و 70 سنتًا للسهم، وفقًا لبيانات IBES من Refinitiv.



ولكن تم تأجيل إعلان iPhone 12 الرائد حتى 13 أكتوبر، بعد عدة أسابيع من المعتاد، مما يعني عدم إدراج مبيعات iPhone في عطلة نهاية الأسبوع في نتائج الربع الرابع.



وفي مقابلة مع رويترز، قال الرئيس التنفيذي لشركة أبل تيم كوك إنه متفائل بشأن دورة iPhone 12 بناءً على الأيام الخمسة الأولى من بيانات الشحن، مضيفًا: "5G هي فرصة تحدث مرة كل عقد، ولا يمكننا أن نكون أكثر حماسًا لدخول السوق بالضبط عندما فعلنا ذلك، على الأقل في الولايات



كما أدى تأخر إصدار iPhone 12 إلى انخفاض المبيعات في الصين الكبرى بنسبة 28.5% إلى 7.95 مليار دولار.



وقال كوك إنه يتوقع أن تساعد أجهزة 5G الجديدة مبيعات iPhone في الصين.



وقال كوك لرويترز: "ما نراه في أوائل الأيام الخمسة الأولى يعطينا ثقة كبيرة بأن الصين ستعود للنمو في الربع الأول من السنة المالية".



يذكر أن Apple لم تقدم توقعات لنمو الإيرادات، لكن المدير المالي لوكا مايستري قال إن الإيرادات من الخدمات والمنتجات بخلاف iPhone ستنمو بنسب مضاعفة في الربع الأول من السنة المالية، بما يتماشى مع توقعات المحللين.



وقال إن إيرادات iPhone ستنمو أيضًا ، مما يعني أن السعر سيكون في خانة الآحاد، يتوقع المحللون ارتفاع إيرادات iPhone بنسبة 6.45 في المائة إلى 59.56 مليار دولار في الربع الأول، وفقًا لبيانات رفينيتيف.



قال لوجان بيرك، المحلل لدى إدوارد جونز، إنه بينما ستنمو مبيعات iPhone هذه الدورة، ستكون مخيبة للآمال مقارنة بالتوقعات المرتفعة، حيث لا نعتقد أن 5G تمثل سببًا مقنعًا لموجة من الترقيات.



الجدير بالذكر أن Apple تمكنت من تعويض مبيعات iPhone المتقلبة في السنوات الأخيرة من خلال النمو المطرد في قطاع خدماتها، والذي يشمل بث الموسيقى والتلفزيون، وارتفعت إيرادات الخدمات بنسبة 16.3% إلى 14.5 مليار دولار، مقارنة بتقديرات المحللين البالغة 14 مليار دولار