خالد حنفى يهدى المكتبة العربية كتاباً وثائقياً عن زمن الجماعة الإرهابية

السبت 31/أكتوبر/2020 - 05:03 م
بوابة الفجر
شهيرة النجار
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 شهيرة النجار

تهنئة حارة من القلب لصديق العمر الزميل الموهوب خالد حنفى، رئيس تحرير مجلة الإذاعة والتليفزيون، على إصدار كتابه الجديد «الوثائق السرية لحكم الجماعة الفاشية» الذى يحكى خبايا وأسرار جماعة الإخوان الإرهابية منذ ثورة يناير حتى ثورة 30 يوليو، الصادر عن الهيئة العامة لقصور الثقافة، حيث يرصد فصول محاولات اختطاف مشيخة الأزهر وكيف فطن فضيلة شيخ الأزهر لذلك مبكراً؟ وكشف النقاب عن لعب الجماعة الإرهابية مع التكتلات الدينية وتواجد التحالفات الدولية مع الجهة السلفية ثم يزيح الستار عن محاولات تدمير كتلة الأقباط، وكيف نجحت الإرهابية فى خطف كرسى الحكم وذهاب مرشد الجماعة الإرهابية لمشيخة الأزهر والتقى مع الإمام الأكبر فى محاولة لاختطاف المشيخة؟ وأوضح خالد حنفى مخططات الإرهابية فى محاولات سعيها للتمكن من الأزهر فى التفتيش فى ذمم رموز الأزهر الشريف والتربص بهم والكيد لهم وكلما هدأت الأوضاع يقومون بإشعال الفتن أمام الناس بادعاء أنه لابد من تطهير الأزهر الشريف وكان الأزهر هدفهم المنشود خاصة بعد اعتلاء كرسى الحكم فى مصر لأنه كان شوكة فى ظهر الإرهابية، وتابع المؤلف: إنه كان للأزهر نصيب بعد ثورة يناير من الهتافات الغاضبة فى ميدان التحرير وكانت الجماعة الإرهابية المحرض الأكبر له، الكتاب ملئ بالتفاصيل الكثيرة والدقيقة الموثقة التى تعد وثيقة مهمة فى تاريخ الجماعة الفاشية، وتمت كتابته بعناية فائقة وموهبة الصحفى المحترف والكاتب المخضرم.. ألف مبروك لصديق ورفيق الدرب وعشرة أحلى سنوات العمر فى «الفجر» الغراء خالد حنفى الموهوب.

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