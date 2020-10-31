بالأسود.. أيتن عامر تبهر متابعيها بإطلالتها في ختام مهرجان الجونة السينمائي





وظهرت أيتن، بالصورة من حفل ختام مهرجان الجونة السينمائي ،مرتدية فستان طويل باللون الأسود ، وتركت شعرها منسدلاً ووضعت ميكب هادئ يبرز جمالها.





وعلق أحد محبيها على الصورة وكتب: "الجمال عدى الكلام".





الجونة أحد المهرجانات الرائدة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، ويهدف مهرجان الجونة السينمائي إلى عرض مجموعة واسعة من الأفلام للجمهور الشغوف بالسينما، وتعزيز التواصل بين الثقافات المختلفة من خلال فن السينما.





كما يهدف إلى ربط صناع الأفلام من المنطقة بنظرائهم الدوليين، ويلتزم المهرجان باكتشاف الأصوات الجديدة، ويسعى جاهدا ليكون حافزا لتطوير السينما في العالم العربي.

غازلت الفنانة أيتن عامر، جمهورها بصورة جديدة لها عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".