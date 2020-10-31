نشرة حوادث الفجر: النائب العام يأمر بالتحقيق في واقعة تعدي طفل على فرد شرطة



بأمر القضاء... إعادة تعيين 200 بوظيفة كاتب رابع بالنيابة الإدارية



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بعد 4 سنوات بالمحاكم.. مجلس الدولة يمنح طالبة ثانوية عامة "درجة ونصف"



منحت المحكمة الإدارية العليا، طالبة بالثانوية العامة عام ٢٠١٥-٢٠١٦، درجة ونصف في مادة اللغة العربية، طبقًا لما قرره تقرير الخبير المنتدب من المحكمة، وألزمت المحكمة الجهة الإدارية المصروفات. ولمزيد من التفاصيل اضغط







النائب العام يأمر بالتحقيق في واقعة تعدي طفل على فرد شرطة مرور



أمر المستشار حمادة الصاوي النائب العام بالتحقيق في واقعة تعدي طفل على فرد شرطة مرور. ولمزيد من التفاصيل اضغط







ضبط 4 كيلو بانجو بحوزة شخصين بدمياط



تمكنت قوة أمنية تابعة لوحدة مباحث قسم شرطة ثان دمياط بمديرية أمن دمياط من ضبط عاطلين، لأحدهما معلومات جنائية، مقيمان بدائرة القسم، وبحوزتهما كمية من مخدر البانجو وزنت 4 كيلو جرام – سلاح ناري عبارة عن فرد خرطوش – 2 طلقة من ذات العيار). ولمزيد من التفاصيل اضغط







انتقاما من الأب.. تفاصيل مقتل طفل سوداني على يد مسن بأكتوبر



كشفت تحقيقات النيابة العامة، عن تفاصيل مقتل طفل سوداني بمدينة ٦ أكتوبر على يد مسن، أن المتهم ينتقم من الطفل بسبب والده، لعدم دفعه مبلغ كبير، ففي يوم الواقعة كان الأب غير متواجد في المنزل، فقرر المتهم يتخلص من اصدقائه.ولمزيد من التفاصيل اضغط







منحت المحكمة الإدارية العليا، طالبة بالثانوية العامة عام ٢٠١٥-٢٠١٦، درجة ونصف في مادة اللغة العربية، طبقًا لما قرره تقرير الخبير المنتدب من المحكمة، وألزمت المحكمة الجهة الإدارية المصروفات. ولمزيد من التفاصيل اضغط هنا أمر المستشار حمادة الصاوي النائب العام بالتحقيق في واقعة تعدي طفل على فرد شرطة مرور. ولمزيد من التفاصيل اضغط هنا تمكنت قوة أمنية تابعة لوحدة مباحث قسم شرطة ثان دمياط بمديرية أمن دمياط من ضبط عاطلين، لأحدهما معلومات جنائية، مقيمان بدائرة القسم، وبحوزتهما كمية من مخدر البانجو وزنت 4 كيلو جرام – سلاح ناري عبارة عن فرد خرطوش – 2 طلقة من ذات العيار). ولمزيد من التفاصيل اضغط هنا كشفت تحقيقات النيابة العامة، عن تفاصيل مقتل طفل سوداني بمدينة ٦ أكتوبر على يد مسن، أن المتهم ينتقم من الطفل بسبب والده، لعدم دفعه مبلغ كبير، ففي يوم الواقعة كان الأب غير متواجد في المنزل، فقرر المتهم يتخلص من اصدقائه.ولمزيد من التفاصيل اضغط هنا ولمزيد من التفاصيل

شهد الشارع المصري، خلال الساعات الماضية من يوم السبت العديد من الأحداث والقضايا الهامة، والتي حازت على اهتمام قراء "بوابة الفجر"، ويقدم قسم الحوادث ببوابة الفجر أبرز هذه الأخبار:قضت الدائرة العاشرة طعون استئنافية بمحكمة القضاء الإدارى، بتأييد الحكم الصادر في إبريل ٢٠١٩ من المحكمة الإدارية لرئاسة الجمهورية والمتضمن إلغاء قرار النيابة الإدارية بسحب تعيين عدد من المتقدمين لشغل وظيفة كاتب رابع بالهيئة، ورفضت المحكمة طعن الهيئة.