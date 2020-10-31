نشرة حوادث الفجر: النائب العام يأمر بالتحقيق في واقعة تعدي طفل على فرد شرطة

السبت 31/أكتوبر/2020 - 05:03 م
بوابة الفجر
هدير حمزة
Advertisements
شهد الشارع المصري، خلال الساعات الماضية من يوم السبت العديد من الأحداث والقضايا الهامة، والتي حازت على اهتمام قراء "بوابة الفجر"، ويقدم قسم الحوادث ببوابة الفجر أبرز هذه الأخبار:



بأمر القضاء... إعادة تعيين 200 بوظيفة كاتب رابع بالنيابة الإدارية

قضت الدائرة العاشرة طعون استئنافية بمحكمة القضاء الإدارى، بتأييد الحكم الصادر في إبريل ٢٠١٩ من المحكمة الإدارية لرئاسة الجمهورية والمتضمن إلغاء قرار النيابة الإدارية بسحب تعيين عدد من المتقدمين لشغل وظيفة كاتب رابع بالهيئة، ورفضت المحكمة طعن الهيئة.

ولمزيد من التفاصيل


بعد 4 سنوات بالمحاكم.. مجلس الدولة يمنح طالبة ثانوية عامة "درجة ونصف"

منحت المحكمة الإدارية العليا، طالبة بالثانوية العامة عام ٢٠١٥-٢٠١٦، درجة ونصف في مادة اللغة العربية، طبقًا لما قرره تقرير الخبير المنتدب من المحكمة، وألزمت المحكمة الجهة الإدارية المصروفات. ولمزيد من التفاصيل اضغط هنا



النائب العام يأمر بالتحقيق في واقعة تعدي طفل على فرد شرطة مرور

أمر المستشار حمادة الصاوي النائب العام بالتحقيق في واقعة تعدي طفل على فرد شرطة مرور. ولمزيد من التفاصيل اضغط هنا



ضبط 4 كيلو بانجو بحوزة شخصين بدمياط

تمكنت قوة أمنية تابعة لوحدة مباحث قسم شرطة ثان دمياط بمديرية أمن دمياط من ضبط عاطلين، لأحدهما معلومات جنائية، مقيمان بدائرة القسم، وبحوزتهما كمية من مخدر البانجو وزنت 4 كيلو جرام – سلاح ناري عبارة عن فرد خرطوش – 2 طلقة من ذات العيار). ولمزيد من التفاصيل اضغط هنا



انتقاما من الأب.. تفاصيل مقتل طفل سوداني على يد مسن بأكتوبر

كشفت تحقيقات النيابة العامة، عن تفاصيل مقتل طفل سوداني بمدينة ٦ أكتوبر على يد مسن، أن المتهم ينتقم من الطفل بسبب والده، لعدم دفعه مبلغ كبير، ففي يوم الواقعة كان الأب غير متواجد في المنزل، فقرر المتهم يتخلص من اصدقائه.ولمزيد من التفاصيل اضغط هنا



أخبار تهمك

الموعد النهائي لمباراة الزمالك والرجاء المغربي ونهائي دوري أبطال إفريقيا

منذ أقل من ساعة

الأهلي يستعد لإعلان صفقاته الجديدة

منذ ساعتين و 25 دقيقة

خلي بالك.. 50 جنيها غرامة عدم ارتداء الكمامة داخل القطارات (صور)

منذ حوالي 20 ساعة

موعد إعلان الأهلي عن صفقتي الموسم

منذ ساعة و 25 دقيقة

حبس حمو بيكا سنتين وكفالة 5 آلاف جنيه.. تعرف علي السبب

منذ أقل من ساعة

عاجل.. "الصحة": تسجيل 176 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. و 11 حالة وفاة

منذ حوالي 17 ساعة

قريبا..طرح أسهم أحد فرق الدوري الممتاز بالبورصة المصرية

منذ ساعتين و 32 دقيقة

عاجل.. السيسي يفتتح جامعة الملك سلمان بـ الفيديو كونفرانس

منذ حوالي 7 ساعات

تحذير عاجل للمواطنين بشأن فيروس كورونا (فيديو)

منذ حوالي 14 ساعة

موسيماني يصدم نجم الأهلي المُعار

منذ ساعة و 25 دقيقة

السيسي يصدر توجيها جديدا لـ الهيئة الهندسية

منذ حوالي 5 ساعات

الأهلي يبلغ نجمه بقرار حاسم

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. الأهلي يضم "بديل" أحمد فتحي

منذ ساعتين و 18 دقيقة

اليوم.. تامر حسني يطرح الأغنية الرابعة من ألبومه "خليك فولاذي"

منذ حوالي 3 ساعات

موسيماني يستقر على رحيل 4 لاعبين بالأهلي

منذ حوالي 8 ساعات

بفرمان من موسيماني.. الأهلي يرفض صفقة القاطرة الإفريقية

منذ أقل من نصف ساعة

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
04:58 م

حبس حمو بيكا سنتين وكفالة 5 آلاف جنيه.. تعرف علي السبب

موسيماني يصدم نجم الأهلي المُعار

04:30 م

تحذير عاجل للمواطنين بشأن فيروس كورونا (فيديو)

03:45 ص

موعد إعلان الأهلي عن صفقتي الموسم

04:30 م

الموعد النهائي لمباراة الزمالك والرجاء المغربي ونهائي دوري أبطال إفريقيا

05:01 م

مقالات وكتاب

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: كيف تعاونت الجزيرة والبى بى سى مع المخابرات الغربية لزعزعة استقرار العالم العربى؟

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: محمود يس.. أيقونة الحب والحرب

رشا سمير
رشا سمير

الروائية رشا سمير تحاور عاشق مصر الروائي جيلبيرت سينويه