مرتزق سوري بـ " قره باخ" يكشف عن تجنيده على يد الأتراك (فيديو)

اعتقلت قوات إقليم ناغورنو قره باخ الانفصالي الموالي لأرمينيا امس، مرتزقاً سورياً قاتل إلى جانب الجيش الأذري بتكليف من تركيا.

وقالت المتحدثة بإسم وزارة الدفاع الأرمينية شوشان ستيبانيان، إن المرتزق يدعى محمد الشخير وهو من مدينة حماة السورية، واعترف الشخير أثناء الاستجواب بأن تركيا جندته مع مقاتلين آخرين للقتال إلى خطوط الاشتباك في ناغورنو قره باخ، وفقاً لما ذكره موقع "أرمن برس" امس.

وأكد الشخير في فيديو بثه الموقع، أنه وصل إلى ناغورنو قره باخ في 19 أكتوبر(تشرين الأول) مع 250 مرتزقاً آخرين جندتهم تركيا من المنظمات الإرهابية الموالية لها في سوريا.

وقال المرتزق السوري، إنه والمرتزقة الآخرين وعدوا بالحصول على 2000 دولار للقتالمع الجانب الأذري، إلا أنهم لم يحصلوا على دولار واحد حتى الآن.

وأكد الشخير، أن الأذر يستخدمون المرتزقة السوريين دروعاً بشرية، إذ يتقدمون للقتال أمام القوات الأذرية، ما يُفسر حجم الخسائر الكبرى في صفوفهم، وكشف المرتزق السوري أن المرتزقة السوريين يتدربون تحت إشراف عسكريين أتراك قبل التحول إلى الجبهة.