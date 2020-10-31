مرتزق سوري بـ " قره باخ" يكشف عن تجنيده على يد الأتراك (فيديو)

السبت 31/أكتوبر/2020 - 05:00 م
بوابة الفجر
Advertisements

 اعتقلت قوات إقليم ناغورنو قره باخ الانفصالي الموالي لأرمينيا امس، مرتزقاً سورياً قاتل إلى جانب الجيش الأذري بتكليف من تركيا.

 

وقالت المتحدثة بإسم وزارة الدفاع الأرمينية شوشان ستيبانيان، إن المرتزق يدعى محمد الشخير وهو من مدينة حماة السورية، واعترف الشخير أثناء الاستجواب بأن تركيا جندته مع مقاتلين آخرين للقتال إلى خطوط الاشتباك في ناغورنو قره باخ، وفقاً لما ذكره موقع "أرمن برس" امس.

 

وأكد الشخير في فيديو بثه الموقع، أنه وصل إلى ناغورنو قره باخ في 19 أكتوبر(تشرين الأول) مع 250 مرتزقاً آخرين جندتهم تركيا من المنظمات الإرهابية الموالية لها في سوريا.

 

وقال المرتزق السوري، إنه والمرتزقة الآخرين وعدوا بالحصول على 2000 دولار للقتالمع الجانب الأذري، إلا أنهم لم يحصلوا على دولار واحد حتى الآن.

 

وأكد الشخير، أن الأذر يستخدمون المرتزقة السوريين دروعاً بشرية، إذ يتقدمون للقتال أمام القوات الأذرية، ما يُفسر حجم الخسائر الكبرى في صفوفهم، وكشف المرتزق السوري أن المرتزقة السوريين يتدربون تحت إشراف عسكريين أتراك قبل التحول إلى الجبهة.

أخبار تهمك

الأهلي يستعد لإعلان صفقاته الجديدة

منذ ساعتين و 24 دقيقة

اليوم.. تامر حسني يطرح الأغنية الرابعة من ألبومه "خليك فولاذي"

منذ حوالي 3 ساعات

السيسي يصدر توجيها جديدا لـ الهيئة الهندسية

منذ حوالي 5 ساعات

خلي بالك.. 50 جنيها غرامة عدم ارتداء الكمامة داخل القطارات (صور)

منذ حوالي 20 ساعة

عاجل.. الأهلي يضم "بديل" أحمد فتحي

منذ ساعتين و 17 دقيقة

موسيماني يصدم نجم الأهلي المُعار

منذ ساعة و 24 دقيقة

حبس حمو بيكا سنتين وكفالة 5 آلاف جنيه.. تعرف علي السبب

منذ أقل من ساعة

موسيماني يستقر على رحيل 4 لاعبين بالأهلي

منذ حوالي 8 ساعات

موعد إعلان الأهلي عن صفقتي الموسم

منذ ساعة و 24 دقيقة

الأهلي يبلغ نجمه بقرار حاسم

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. "الصحة": تسجيل 176 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. و 11 حالة وفاة

منذ حوالي 17 ساعة

تحذير عاجل للمواطنين بشأن فيروس كورونا (فيديو)

منذ حوالي 14 ساعة

بفرمان من موسيماني.. الأهلي يرفض صفقة القاطرة الإفريقية

منذ أقل من نصف ساعة

الموعد النهائي لمباراة الزمالك والرجاء المغربي ونهائي دوري أبطال إفريقيا

منذ أقل من ساعة

قريبا..طرح أسهم أحد فرق الدوري الممتاز بالبورصة المصرية

منذ ساعتين و 31 دقيقة

عاجل.. السيسي يفتتح جامعة الملك سلمان بـ الفيديو كونفرانس

منذ حوالي 7 ساعات

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
04:58 م

حبس حمو بيكا سنتين وكفالة 5 آلاف جنيه.. تعرف علي السبب

موسيماني يصدم نجم الأهلي المُعار

04:30 م

تحذير عاجل للمواطنين بشأن فيروس كورونا (فيديو)

03:45 ص

موعد إعلان الأهلي عن صفقتي الموسم

04:30 م

الموعد النهائي لمباراة الزمالك والرجاء المغربي ونهائي دوري أبطال إفريقيا

05:01 م

مقالات وكتاب

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: كيف تعاونت الجزيرة والبى بى سى مع المخابرات الغربية لزعزعة استقرار العالم العربى؟

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: محمود يس.. أيقونة الحب والحرب

رشا سمير
رشا سمير

الروائية رشا سمير تحاور عاشق مصر الروائي جيلبيرت سينويه