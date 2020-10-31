الموعد النهائي لمباراة الزمالك والرجاء المغربي ونهائي دوري أبطال إفريقيا





أنهي الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" الجدل المثار بخصوص مواعيد مباراتي الزمالك والرجاء في إياب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا، ومباراة النهائي القاري، وكشف النقاب عن المواعيد الجديدة والنهائية للمباراتين بعد تأجيلهما في وقت سابق بناءا على طلب من السلطات المصرية.





وكان مقررا إقامة مباراة الزمالك والرجاء المغربي يوم 1 نوفمبر المقبل في إياب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا، بينما كان محددا للنهائي الافريقي يوم 6 من الشهر نفسه قبل إعلان الكاف تأجيل المباراتين بناءا على طلب من السلطات المصرية باعتبار أن مصر مستضيفة البطولة.





موعد مباراة الزمالك ضد الرجاء المغربي:

حدد الكاف الرابع من نوفمبر المقبل موعدا لمباراة الزمالك ضد الرجاء المغربي، في تمام الساعة التاسعة مساءًا بتوقيت القاهرة، والسابعة مساءًا بتوقيت "جرينتش"، وستقام المباراة على استاد القاهرة الدولي، في إياب الدور نصف النهائي لبطولة دوري أبطال إفريقيا.





وكانت مباراة الذهاب بين الزمالك والرجاء المغربي التي أقيمت يوم 18 أكتوبر الجاري على استاد "محمد الخامس" بفوز الفريق الأبيض بهدف دون رد سجله الدولي المغربي أشرف بنشرقي.





موعد نهائي دوري أبطال إفريقيا:





وقرر الكاف إقامة المباراة النهائية لبطولة دوري أبطال إفريقيا بين الأهلي والمتأهل من مباراة الزمالك والرجاء المغربي يوم 27 نوفمبر المقبل في تمام التاسعة مساءا على استاد برج العرب بالاسكندرية.





وكان الأهلي تأهل لنهائي دوري أبطال إفريقيا بعدما تخطي عقبة فريق الوداد المغربي بالفوز عليه بنتيجة 5 – 1 في مجموع مباراتي الذهاب والإياب بالدور نصف النهائي للبطولة.



