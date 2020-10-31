رايولا يصل إيطاليا من أجل نجمي ميلان

السبت 31/أكتوبر/2020 - 04:59 م
بوابة الفجر
ريهام عبد المحسن
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كشفت تقارير صحفية إيطالية أن مينو رايولا وكيل الأعمال الشهير وصل إلى مدينة ميلان الإيطالية من أجل الحديث مع مسئولي ميلان حول تجديد عقود إثنين من وكلاءه.


وأكد موقع فوتبول إيطاليا أن رايولا سيبدأ محادثاته مع الروسونيري من أجل تجديد عقدي جيانلويجي دوناروما حارس مرمى ميلان وأليسيو رومانيولي نجم دفاع الفريق الإيطالي.


وأشار الموقع الإيطالي أن الحارس دوناروما البالغ من العمر 21 عامًا ينتهي عقب نهاية الموسم الحالي وأن العديد من الأندية الأوروبية الكبرى أعربت عن رغبتها في التعاقد معه في الفترة المقبلة.


وأفاد الموقع الإيطالي بأن رومانيولي البالغ من العمر 25 عامًا ينتهي عقده مع ميلان في عام 2022 ويخطط النادي الإيطالي للحفاظ عليه عن طريق تجديد عقده.

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