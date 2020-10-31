نائب محافظ القليوبية تتابع المحطات الوسيطة للقمامة



حيث بدأت الجولة بتفقد المحطة الوسيطة بحى شرق شبرا الخيمة المقامه على مساحه 2 فدان بطاقة إستيعابية 2000 طن في اليوم وذلك بتكلفه إجماليه 25 مليون جنية، وتخدم حى شرق وحى غرب شبرا الخيمه.

جاء ذلك بحضور اللواء مجدى عنانى رئيس مدينة شبرا الخيمة والدكتور بكر رئيس حى شرق ومحمد على نائب رئيس حى شرق.



وتابعت ريان المحطة الوسيطة بمدينه طوخ وذلك للأطمئنان على حاله المحطة والتأكد من نقل المخلفات اولًا بأول فضلا عن التأكيد على ضرورة ارتداء السائقين والعمال للكمامات وذلك في إطار مواجهه فيروس كورونا المستجد.



جاء ذلك بحضور احمد وزيري رئيس مدينه طوخ وسمير عمر ومصطفى حسانين نائبا رئيس المدينة.



جدير بالذكر ان مساحة المحطة الوسيطة بطوخ تبلغ حوالى 4861م2 وذلك بتكلفة إجمالية 10.5 مليون، منهم 7 مليون معدات وتعمل المحطة بطاقة إستيعابية 400 طن يومى، وتخدم مدينة طوخ والقري وتقلل عدد الرحلات إلى المقلب العمومى.



وأوضحت ريان أن هذه الجولة تأتى ضمن المرور الميدانى الذي تقوم به للمحطات الوسيطة على مستوى القليوبية، مشيرة إلى أنها شددت على أهميه سرعة الاستجابة لشكاوى المواطنين من تراكمات القمامة بالشوارع وسرعة إزالتها، فضلا عن أهمية إزاله كافه تراكمات القمامة بالمراكز والمدن والأحياء وتوفير بيئة نظيفه للمواطنين.

أجرت ايمان ريان نائب محافظ القليوبية اليوم جولة للمرور الميدانى على المحطات الوسيطة بحى شرق شبرا الخيمه ومدينه طوخ وذلك للاطمئنان على سير العمل بالمحطات والتأكيد على الألتزام بنقل التراكمات منها أولًا بأول إلى مدفن أبو زعبل للتخلص الآمن منها، وذلك بناءً على تعليمات اللواء عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية.