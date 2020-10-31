علي ربيع يعرب عن سعادته بنجاح "الخطة العايمة" ويشارك جمهوره بصورة من الكواليس

السبت 31/أكتوبر/2020 - 04:59 م
بوابة الفجر
فايقة محمد عادل
Advertisements
أعرب الفنان على ربيع، عن سعادته بردود الأفعال على فيلمه الجديد "الخطة العايمة"، كما شارك جمهوره بصورة من تحضيرات الفيلم ، وذلك عبر حسابه الشخصي على موقع تداول الصور والفيديوهات "إنستجرام".


وعلق ربيع، على الصورة وكتب: "كواليس فيلم الخطة العامية، وعلق قائلاً"حمزون فيلم لخطة العايمة، من تحضيرات الفيلم الحمد لله على انبسطكوا وكلامكوا الحلو مستمرين معاكو فى كل سينمات مصر والوطن العربي يلا بينا". 


وتدور أحداث فيلم "الخطة العايمة" حول مدير بنك يبدأ في تكوين تشكيل عصابي من 3 أشخاص لسرقة البنك الذي يعمل به وتتوالى الأحداث في إطار كوميدي.


"الخطة العايمة"، بطولة على ربيع ومحمد عبد الرحمن وغادة عادل وعمرو عبد الجليل بيومى فؤاد وبسنت صيام وهشام محمد شرف وعدد من ضيوف الشرف على رأسهم صلاح عبد الله وشريف رمزى، وهو من تأليف أحمد عبد الوهاب وكريم سامى، وإخراج معتز التونى.

أخبار تهمك

السيسي يصدر توجيها جديدا لـ الهيئة الهندسية

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. "الصحة": تسجيل 176 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. و 11 حالة وفاة

منذ حوالي 17 ساعة

عاجل.. السيسي يفتتح جامعة الملك سلمان بـ الفيديو كونفرانس

منذ حوالي 7 ساعات

الأهلي يبلغ نجمه بقرار حاسم

منذ حوالي 3 ساعات

موعد إعلان الأهلي عن صفقتي الموسم

منذ ساعة و 24 دقيقة

الأهلي يستعد لإعلان صفقاته الجديدة

منذ ساعتين و 24 دقيقة

تحذير عاجل للمواطنين بشأن فيروس كورونا (فيديو)

منذ حوالي 14 ساعة

خلي بالك.. 50 جنيها غرامة عدم ارتداء الكمامة داخل القطارات (صور)

منذ حوالي 20 ساعة

الموعد النهائي لمباراة الزمالك والرجاء المغربي ونهائي دوري أبطال إفريقيا

منذ أقل من ساعة

عاجل.. الأهلي يضم "بديل" أحمد فتحي

منذ ساعتين و 17 دقيقة

بفرمان من موسيماني.. الأهلي يرفض صفقة القاطرة الإفريقية

منذ أقل من نصف ساعة

اليوم.. تامر حسني يطرح الأغنية الرابعة من ألبومه "خليك فولاذي"

منذ حوالي 3 ساعات

حبس حمو بيكا سنتين وكفالة 5 آلاف جنيه.. تعرف علي السبب

منذ أقل من ساعة

قريبا..طرح أسهم أحد فرق الدوري الممتاز بالبورصة المصرية

منذ ساعتين و 31 دقيقة

موسيماني يستقر على رحيل 4 لاعبين بالأهلي

منذ حوالي 8 ساعات

موسيماني يصدم نجم الأهلي المُعار

منذ ساعة و 24 دقيقة

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
04:58 م

حبس حمو بيكا سنتين وكفالة 5 آلاف جنيه.. تعرف علي السبب

موسيماني يصدم نجم الأهلي المُعار

04:30 م

تحذير عاجل للمواطنين بشأن فيروس كورونا (فيديو)

03:45 ص

موعد إعلان الأهلي عن صفقتي الموسم

04:30 م

الموعد النهائي لمباراة الزمالك والرجاء المغربي ونهائي دوري أبطال إفريقيا

05:01 م

مقالات وكتاب

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: كيف تعاونت الجزيرة والبى بى سى مع المخابرات الغربية لزعزعة استقرار العالم العربى؟

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: محمود يس.. أيقونة الحب والحرب

رشا سمير
رشا سمير

الروائية رشا سمير تحاور عاشق مصر الروائي جيلبيرت سينويه