علي ربيع يعرب عن سعادته بنجاح "الخطة العايمة" ويشارك جمهوره بصورة من الكواليس





وعلق ربيع، على الصورة وكتب: "كواليس فيلم الخطة العامية، وعلق قائلاً"حمزون فيلم لخطة العايمة، من تحضيرات الفيلم الحمد لله على انبسطكوا وكلامكوا الحلو مستمرين معاكو فى كل سينمات مصر والوطن العربي يلا بينا".





وتدور أحداث فيلم "الخطة العايمة" حول مدير بنك يبدأ في تكوين تشكيل عصابي من 3 أشخاص لسرقة البنك الذي يعمل به وتتوالى الأحداث في إطار كوميدي.





"الخطة العايمة"، بطولة على ربيع ومحمد عبد الرحمن وغادة عادل وعمرو عبد الجليل بيومى فؤاد وبسنت صيام وهشام محمد شرف وعدد من ضيوف الشرف على رأسهم صلاح عبد الله وشريف رمزى، وهو من تأليف أحمد عبد الوهاب وكريم سامى، وإخراج معتز التونى.

أعرب الفنان على ربيع، عن سعادته بردود الأفعال على فيلمه الجديد "الخطة العايمة"، كما شارك جمهوره بصورة من تحضيرات الفيلم ، وذلك عبر حسابه الشخصي على موقع تداول الصور والفيديوهات "إنستجرام".