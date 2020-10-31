حبس حمو بيكا سنتين وكفالة 5 آلاف جنيه.. تعرف علي السبب

السبت 31/أكتوبر/2020 - 04:58 م
بوابة الفجر
مـروة هيـكل
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قررت محكمة جنح الدخيلة الاقتصادية بالإسكندرية، حبس مطرب المهرجانات الشعبية حمو بيكا لمدة عامين مع الشغل، وكفالة 5 آلاف جنيه، كما قررت المحكمة تغريمه 200 ألف جنيه، وذلك بعد اتهامه بسب وقذف الفنان هاني شاكر، نقيب المهن الموسيقية، وعدد من الموظفين العاملين بالنقابة.


كان تقدم ياسر قنطوش، محامي نقابة المهن الموسيقية، ببلاغ لنيابة الدخيلة في الإسكندرية، حمل رقم 13350 لسنة 2019 إداري الدخيلة اتهم فيه المطرب الشعبي محمد محمود مصطفى سيد أحمد الشهير بـ”حمو بيكا”، باقتحام منشآت عامة، وتحريضه على العنف وإثارة الشغب، وسب وقذف الفنان هاني شاكر.


وقال محامي نقابة الموسيقيين في الدعوى القضائية، إن حمو بيكا اعتدى لفظيًا على الفنان هاني شاكر ووجه له السباب خلال وجوده بنقابة الموسيقيين، وإن “بيكا” يمارس البلطجة للحصول على تصريح من نقابة الموسيقيين للغناء، دون توافر الشروط للحصول على التصريح بعد عرضه على اللجنة الفنية المسئولة عن إصدار التصريحات الخاصة بالفنانين وممارسة المهنة.


وباشرت نيابة الدخيلة التحقيق مع حمو بيكا، وأخذ أقواله في واقعة سب وقذف هاني شاكر ونقابة الموسيقيين أثناء وجوده للحصول على تصريح لحفل فني، وقام بنشر فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي الخاص به ليظهر استياءه من اللجنة والنقابة لتعنتها معه.

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