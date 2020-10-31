الإعلان عن تشكيل بيراميدز لمواجهة المقاولون العرب





أعلن الجهاز الفني لفريق نادي بيراميدز تشكيله لمباراة المقاولون العرب في ختام مباريات الدوري الممتاز، والتي تنطلق في الخامسة والنصف على استاد الدفاع الجوي.





وجاء التشكيل المختار على النحو التالي:





حراسة المرمى: أحمد الشناوي





خط الدفاع: طارق طه - عبد الله بكري - محمد عطوة - ولفريد كانون





خط الوسط: عمر العيوني - إسلام عيسى - - محمد فتحي - محمود حمادة - إبراهيم حسن





خط الهجوم: حسام غانم





ويتواجد على مقاعد البدلاء:





أحمد دعدور - محمد حمدي - أحمد أيمن منصور- أحمد توفيق - إبراهيم عادل





ويقود مسئولية الفريق خلال المباراة، الكابتن هاني سعيد المدير الرياضي، ومحمود فتح الله المدرب العام لفريق الكرة.



