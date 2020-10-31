الإعلان عن تشكيل بيراميدز لمواجهة المقاولون العرب
السبت 31/أكتوبر/2020 - 04:31 م
علي نبوي
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أعلن الجهاز الفني لفريق نادي بيراميدز تشكيله لمباراة المقاولون العرب في ختام مباريات الدوري الممتاز، والتي تنطلق في الخامسة والنصف على استاد الدفاع الجوي.
وجاء التشكيل المختار على النحو التالي:
حراسة المرمى: أحمد الشناوي
خط الدفاع: طارق طه - عبد الله بكري - محمد عطوة - ولفريد كانون
خط الوسط: عمر العيوني - إسلام عيسى - - محمد فتحي - محمود حمادة - إبراهيم حسن
خط الهجوم: حسام غانم
ويتواجد على مقاعد البدلاء:
أحمد دعدور - محمد حمدي - أحمد أيمن منصور- أحمد توفيق - إبراهيم عادل
ويقود مسئولية الفريق خلال المباراة، الكابتن هاني سعيد المدير الرياضي، ومحمود فتح الله المدرب العام لفريق الكرة.