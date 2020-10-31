منتخب الشباب يفوز علي الشرطة وديا.. ويواجه النصر الثلاثاء

السبت 31/أكتوبر/2020 - 04:33 م
بوابة الفجر
محمد جمال
Advertisements

 

فاز منتخب الشباب تحت 20 عامًا، بقيادة ربيع ياشين، على فريق اتحاد الشرطة، برباعية دون رد، في المباراة الودية التي أقيمت عصر اليوم على ملعب أكاديمية الشرطة.

 

بدأ شباب الفراعنة، بضغط عالي أسفر عن ركلة جزاء، أهدرها محمود جهاد، وأحرز أحمد أشرف، هدف المنتخب الأول، في الدقيقة 9، من تمريرة متقنة من محمود جهاد، وفي الدقيقة 22، أحرز حسام أشرف، الهدف الثاني من ركلة جزاء.

 

وسجل كريم الدبيس، الهدف الثالث في الدقيقة 35، وفي الدقيقة الأخيرة من الشوط الأول، عاد حسام أشرف، ليسجل هدفه الشخصي الثاني، والرابع لشباب الفراعنة، وخاض المنتخب المباراة بتشكيل مكون من، السيد عطية في حراسة المرمي، ومحمد سمير ومحمد المغربي وعبد الرحمن عشري ومحمد أشرف، في خط الدفاع، ومحمود جهاد عبد الغني محمد وياسين مرعي، في خط الوسط،  وحسام أشرف وأحمد أشرف وكريم الدبيس، في خط الهجوم

 

ومن المقرر أن يستأنف المنتخب تدريباته صباح غدا على الملعب الفرعي لاستاد القاهرة استعدادًا، لمواجهة النصر الودية، المقرر لها الثلاثاء، المقبل، على ملعب الأخير بملعبه في مصر الجديدة.

أخبار تهمك

عاجل.. السيسي يفتتح جامعة الملك سلمان بـ الفيديو كونفرانس

منذ حوالي 6 ساعات

بعد احتجاز العشرات في إثيوبيا.. عمرو أديب يوجه رسالة للمصريين (فيديو)

منذ حوالي 9 ساعات

9 لاعبين ينتظرون في الأهلي قرار موسيماني الحاسم

منذ أقل من ساعتين

الإسماعيلي يقترب من ضم الصفقة الرابعة

منذ أقل من ساعتين

موسيماني يستقر على رحيل 4 لاعبين بالأهلي

منذ حوالي 7 ساعات

الأهلي يبلغ نجمه بقرار حاسم

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. أول تحرك قضائي ضد منتج "أبليكس" للتخسيس

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. الأهلي يضم "بديل" أحمد فتحي

منذ ساعة

موسيماني يصدم نجم الأهلي المُعار

منذ 12 دقيقة

بشرى سارة للزمالك قبل مواجهة الرجاء في نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا

منذ 42 دقيقة

أحمد موسى يكشف حقيقة مفاوضات الزمالك

منذ حوالي 8 ساعات

السيسي يصدر توجيها جديدا لـ الهيئة الهندسية

منذ حوالي 4 ساعات

تحذير عاجل للمواطنين بشأن فيروس كورونا (فيديو)

منذ حوالي 13 ساعة

خلي بالك.. 50 جنيها غرامة عدم ارتداء الكمامة داخل القطارات (صور)

منذ حوالي 19 ساعة

الأهلي يستعد لإعلان صفقاته الجديدة

منذ ساعة و 12 دقيقة

عاجل.. "الصحة": تسجيل 176 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. و 11 حالة وفاة

منذ حوالي 16 ساعة

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
03:45 ص

تحذير عاجل للمواطنين بشأن فيروس كورونا (فيديو)

عاجل.. الأهلي يضم "بديل" أحمد فتحي

03:37 م

موسيماني يصدم نجم الأهلي المُعار

04:30 م

الأهلي يستعد لإعلان صفقاته الجديدة

03:30 م

الأهلي يبلغ نجمه بقرار حاسم

02:44 م

مقالات وكتاب

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: كيف تعاونت الجزيرة والبى بى سى مع المخابرات الغربية لزعزعة استقرار العالم العربى؟

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: محمود يس.. أيقونة الحب والحرب

رشا سمير
رشا سمير

الروائية رشا سمير تحاور عاشق مصر الروائي جيلبيرت سينويه