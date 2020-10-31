موسيماني يصدم نجم الأهلي المُعار

استقر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بقيادة بيتسو موسيماني المدير الفني، على موقفه النهائي من عودة نجم الفريق المعار إلى الجونة، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.





وأبلغ موسيماني لجنة التخطيط، برغبته في تأجيل عودة أحمد ياسر ريان مهاجم الفريق المعار، حيث يفضل بقائه خارج التتش لمدة موسم آخر.





وتلقى ريان، عدد من العروض مؤخرًا للرحيل إليها بالموسم الجديد، ويرغب في حسم مصيره قبل الدخول في مفاوضات مع أي نادي.





ويستعد النادي الأهلي لمواجهة طلائع الجيش، مساء اليوم على ملعب النادي الجديد بمدينة السلام ضمن منافسات الجولة الأخيرة من مسابقة الدوري المصري الممتاز.



