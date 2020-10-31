رئيس حزب "المصريين": اهتمام السيسي بالتعليم يُترجم حرصه على مستقبل مصر

السبت 31/أكتوبر/2020 - 04:29 م
بوابة الفجر
عبداللطيف هيبة
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قال الدكتور حسين أبو العطا، رئيس حزب "المصريين"، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي يولي اهتمامًا غير مسبوق بملف التعليم منذ توليه مقاليد الحكم في البلاد، مشيرًا إلى أن افتتاح جامعة الملك سلمان فى مدينة شرم الشيخ اليوم يُعد تتويجًا لاهتمام الرئيس السيسي بالتعليم.

وأضاف "أبو العطا"، في بيان مساء اليوم السبت، أن الرئيس السيسي يهتم بأدق التفاصيل في مجال التعليم منها البنية التحتية؛ خاصة تكنولوجيا المعلومات، علاوة على توفير كافة الوسائل في الجامعات الأهلية والاشتراك مع الجامعات الأجنبية؛ مما تسبب في وجود طفرة كبيرة جدًا في التعليم المصري.

وأوضح رئيس حزب "المصريين"، أن جودة التعليم وتطوير المناهج الدراسية يشهدان طفرة كبيرة مؤخرا؛ لتصبح مواكبة لأحدث المقررات الموجودة في العالم، مشيرًا إلى أن الرئيس السيسي يضع على عاتقه ملف تطوير التعليم المصري سواء بالنسبة للتعليم الجامعي أو ما قبل الجامعي، ويتابعه خطوة بخطوة لخق نظام تعليمي مصري جديد يتناسب مع التطورات الحديثة التي نعيشها.

وأشار إلى أن أساس التقدم للدولة المصرية ولأي دولة في العالم هو النهوض بالتعليم، موضحًا أن النهوض بالتعليم هو السبيل الوحيد لتحقيق التقدم العلمي والصناعي والزراعي والتكنولوجي وخلق أجيال واعية متعلمة تعليم حقيقي لا ينفصل عن احتياجات ومتطلبات سوق العمل، لافتًا إلى أن اهتمام الرئيس السيسي بتطوير التعليم يترجم حرصه على مستقبل مصر وأجيالها المقبلة.

ولفت إلى أن الرئيس السيسي يولي اهتمامًا كبيرًا وملحوظًا بالبحث العلمي، سعيًا منه إلى التأقلم مع المتغيّرات التكنولوجية التي يشهدها العالم، وهو ما يعكسه تقدّم الجامعات المصرية في التصنيفات العالمية، موضحًا أن الدولة المصرية تُعطي أولوية كبيرة لافتتاح الجامعات التكنولوجية، وأقسام جديدة بالكليات حتى تُساير التغيّر الحادث والمستجدات العلمية، وكذلك تخطو خطوات ثابتة تجاه تغيير مناهج التعليم بمختلف مراحله، مؤكدًا أن مصر لا تزال في حاجة إلى الربط بين العلم وتطبيقه؛ لخدمة احتياجات التنمية الاقتصادية.

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