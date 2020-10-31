موعد إعلان الأهلي عن صفقتي الموسم

اقترب الأهلي من الإعلان بشكل رسمي، عن صفتين من العيار الثقيل، خلال الأيام القليلة المقبلة.

وحسم الأهلي صفقتي بدر بانون مدافع الرجاء المغربي، وأحمد رمضان بيكهام، لاعب وادي دجلة، بعد التوصل لاتفاق مع نادييهما، خلال الفترة الماضية.

وحسم الأهلي صفقة بانون قبل قدوم المدير الفني بيتسو موسيماني، الذي لم يعترض على اللاعب، ورحب بوجوده، فيما تابع بيكهام في بعض مباريات الدوري، وأعطى الضوء الأخضر للتعاقد معه، في ظل الحاجة لتدعيم الخط الخلفي.

ويتبقى فقط خطوة الإعلان الرسمي عن الصفقتين، وذلك بعد الإعلان في وقت سابق، عن ضم طاهر محمد طاهر، لاعب المقاولون العرب.

ومن المقرر أن يعلن الأهلي عن ضم الثنائي، يوم الخميس المقبل 5 نوفمبر، حال خروج الرجاء المغربي أمام الزمالك.