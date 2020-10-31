نائب وزير التعليم يزور معلم سمنود المعتدي عليه



ونقل حجازي، رسالة وزير التربية والتعليم إلى المعلم عبدالمنعم سعد، بتمنى الشفاء العاجل له، مؤكدًا أن الوزارة ستقدم الدعم القانوني له، ومشددًا على أن التجاوز في حق أي معلم أمر مرفوضا تمامًا.



وفي سياق آخر تفقد نائب الوزير لشئون المعلمين، سير العملية الدراسية بمدرسة السيدة خديجة الابتدائية، حيث إطمأن على تطبيق الإجراءات الاحترازية في المدرسة وتطبيق مسافة التباعد الاجتماعي بين الطلاب.



ورافق نائب الوزير في الجولة المهندس ناصر حسن، وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية، وعدد من قيادات التربية والتعليم في المحافظة.

زار الدكتور رضا حجازي نائب الوزير لشئون المعلمين، اليوم السبت، المعلم عبدالمنعم سعد السنبختي، مدرس بمدرسة سمنود الإعدادية الجديدة بنين، بمستشفى سمنود العام للاطمئنان على صحته بعد تعرضه لاعتداء من قبل إحدى أولياء الأمور بآلة حادة مما نتج عنها إصابته بجرح عرضي بالبطن وإصابة بالقدم اليسرى.وفقًا لتوجيهات الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني.