نائب وزير التعليم يزور معلم سمنود المعتدي عليه

السبت 31/أكتوبر/2020 - 04:27 م
بوابة الفجر
ريم محمود
Advertisements
زار الدكتور رضا حجازي نائب الوزير لشئون المعلمين، اليوم السبت، المعلم عبدالمنعم سعد السنبختي، مدرس بمدرسة سمنود الإعدادية الجديدة بنين، بمستشفى سمنود العام للاطمئنان على صحته بعد تعرضه لاعتداء من قبل إحدى أولياء الأمور بآلة حادة مما نتج عنها إصابته بجرح عرضي بالبطن وإصابة بالقدم اليسرى.

وفقًا لتوجيهات الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني.

ونقل حجازي، رسالة وزير التربية والتعليم إلى المعلم عبدالمنعم سعد، بتمنى الشفاء العاجل له، مؤكدًا أن الوزارة ستقدم الدعم القانوني له، ومشددًا على أن التجاوز في حق أي معلم أمر مرفوضا تمامًا.

وفي سياق آخر تفقد نائب الوزير لشئون المعلمين، سير العملية الدراسية بمدرسة السيدة خديجة الابتدائية، حيث إطمأن على تطبيق الإجراءات الاحترازية في المدرسة وتطبيق مسافة التباعد الاجتماعي بين الطلاب.

ورافق نائب الوزير في الجولة المهندس ناصر حسن، وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية، وعدد من قيادات التربية والتعليم في المحافظة.

أخبار تهمك

تحذير عاجل للمواطنين بشأن فيروس كورونا (فيديو)

منذ حوالي 13 ساعة

بشرى سارة للزمالك قبل مواجهة الرجاء في نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا

منذ 40 دقيقة

أحمد موسى يكشف حقيقة مفاوضات الزمالك

منذ حوالي 8 ساعات

الأهلي يستعد لإعلان صفقاته الجديدة

منذ ساعة و 10 دقيقة

عاجل.. "الصحة": تسجيل 176 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. و 11 حالة وفاة

منذ حوالي 16 ساعة

9 لاعبين ينتظرون في الأهلي قرار موسيماني الحاسم

منذ ساعة و نصف

بعد احتجاز العشرات في إثيوبيا.. عمرو أديب يوجه رسالة للمصريين (فيديو)

منذ حوالي 9 ساعات

موسيماني يصدم نجم الأهلي المُعار

منذ 10 دقائق

الإسماعيلي يقترب من ضم الصفقة الرابعة

منذ أقل من ساعتين

السيسي يصدر توجيها جديدا لـ الهيئة الهندسية

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. السيسي يفتتح جامعة الملك سلمان بـ الفيديو كونفرانس

منذ حوالي 6 ساعات

خلي بالك.. 50 جنيها غرامة عدم ارتداء الكمامة داخل القطارات (صور)

منذ حوالي 19 ساعة

الأهلي يبلغ نجمه بقرار حاسم

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. أول تحرك قضائي ضد منتج "أبليكس" للتخسيس

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. الأهلي يضم "بديل" أحمد فتحي

منذ ساعة

موسيماني يستقر على رحيل 4 لاعبين بالأهلي

منذ حوالي 7 ساعات

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
03:45 ص

تحذير عاجل للمواطنين بشأن فيروس كورونا (فيديو)

عاجل.. الأهلي يضم "بديل" أحمد فتحي

03:37 م

موسيماني يصدم نجم الأهلي المُعار

04:30 م

الأهلي يستعد لإعلان صفقاته الجديدة

03:30 م

الأهلي يبلغ نجمه بقرار حاسم

02:44 م

مقالات وكتاب

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: كيف تعاونت الجزيرة والبى بى سى مع المخابرات الغربية لزعزعة استقرار العالم العربى؟

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: محمود يس.. أيقونة الحب والحرب

رشا سمير
رشا سمير

الروائية رشا سمير تحاور عاشق مصر الروائي جيلبيرت سينويه