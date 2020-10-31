لامبارد يُعلن تشكيل تشيلسي لمواجهة بيرنلي بالدوري الإنجليزي

السبت 31/أكتوبر/2020 - 04:20 م
بوابة الفجر
أحمد عصام
Advertisements
أعلن فرانك لامبارد المدير الفني لتشيلسي، عن التشكيلة الأساسية التي ستخوض مباراته أمام بيرنلي، وذلك في اللقاء الذي سيجمع بين الفريقين على ملعب تيرف مور، ضمن منافسات الجولة السابعة من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز. 

وجاءت التشكيلة الأساسية كالتالي :- 

حراسة المرمى: ميندي.  

خط الدفاع: بن تشيلويل، زوما، تياجو سيلفا، جيمس. 

خط الوسط: نيجولو كانتي ، ماونت، بوليسيتش، كاي هافرتز، حكيم زياش

خط الهجوم: تامي أبراهام.  

يذكر أن تشيلسي قد تعادل في الجولة الماضية مع مانشستر يونايتد بنتيجة سلبية على ملعب أولدترافورد.

أخبار تهمك

أحمد موسى يكشف حقيقة مفاوضات الزمالك

منذ حوالي 8 ساعات

صاحب الرئات الثلاث.. عرض إيطالي لنجم الأهلي

منذ يوم

الأهلي يستعد لإعلان صفقاته الجديدة

منذ ساعة و 7 دقيقة

عاجل.. أول تحرك قضائي ضد منتج "أبليكس" للتخسيس

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. "الصحة": تسجيل 176 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. و 11 حالة وفاة

منذ حوالي 16 ساعة

السيسي يصدر توجيها جديدا لـ الهيئة الهندسية

منذ حوالي 4 ساعات

بعد احتجاز العشرات في إثيوبيا.. عمرو أديب يوجه رسالة للمصريين (فيديو)

منذ حوالي 9 ساعات

9 لاعبين ينتظرون في الأهلي قرار موسيماني الحاسم

منذ ساعة و نصف

تحذير عاجل للمواطنين بشأن فيروس كورونا (فيديو)

منذ حوالي 13 ساعة

عاجل.. السيسي يفتتح جامعة الملك سلمان بـ الفيديو كونفرانس

منذ حوالي 6 ساعات

الأهلي يبلغ نجمه بقرار حاسم

منذ أقل من ساعتين

خلي بالك.. 50 جنيها غرامة عدم ارتداء الكمامة داخل القطارات (صور)

منذ حوالي 19 ساعة

موسيماني يستقر على رحيل 4 لاعبين بالأهلي

منذ حوالي 7 ساعات

بشرى سارة للزمالك قبل مواجهة الرجاء في نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا

منذ 37 دقيقة

عاجل.. الأهلي يضم "بديل" أحمد فتحي

منذ ساعة

الإسماعيلي يقترب من ضم الصفقة الرابعة

منذ أقل من ساعتين

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
03:45 ص

تحذير عاجل للمواطنين بشأن فيروس كورونا (فيديو)

عاجل.. الأهلي يضم "بديل" أحمد فتحي

03:37 م

الأهلي يستعد لإعلان صفقاته الجديدة

03:30 م

الأهلي يبلغ نجمه بقرار حاسم

02:44 م

موسيماني يستقر على رحيل 4 لاعبين بالأهلي

09:30 ص

مقالات وكتاب

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: كيف تعاونت الجزيرة والبى بى سى مع المخابرات الغربية لزعزعة استقرار العالم العربى؟

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: محمود يس.. أيقونة الحب والحرب

رشا سمير
رشا سمير

الروائية رشا سمير تحاور عاشق مصر الروائي جيلبيرت سينويه