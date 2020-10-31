لامبارد يُعلن تشكيل تشيلسي لمواجهة بيرنلي بالدوري الإنجليزي

أعلن فرانك لامبارد المدير الفني لتشيلسي، عن التشكيلة الأساسية التي ستخوض مباراته أمام بيرنلي، وذلك في اللقاء الذي سيجمع بين الفريقين على ملعب تيرف مور، ضمن منافسات الجولة السابعة من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.





وجاءت التشكيلة الأساسية كالتالي :-





حراسة المرمى: ميندي.





خط الدفاع: بن تشيلويل، زوما، تياجو سيلفا، جيمس.





خط الوسط: نيجولو كانتي ، ماونت، بوليسيتش، كاي هافرتز، حكيم زياش





خط الهجوم: تامي أبراهام.





يذكر أن تشيلسي قد تعادل في الجولة الماضية مع مانشستر يونايتد بنتيجة سلبية على ملعب أولدترافورد.



