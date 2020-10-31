مصرع شخص وإصابة 14 فى حادث انقلاب سيارة بالمنيا

السبت 31/أكتوبر/2020 - 04:17 م
بوابة الفجر
أحمد الخميسى - هناء البشيرى
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لقي شخص مصرعه، وأصيب 14 آخرين في حادث انقلاب بالطريق الصحراوى الشرقي.

تلقي اللواء محمود خليل، مدير امن المنيا، إخطارا من اللواء خالد عبد السلام مدير البحث الجنائى يفيد انقلاب سيارة رقم 3366 ق ط ع ملاكي، بالطريق الصحراوى الشرقى، جنوب مركز ملوي ب 10 كيلومترات وبالانتقال تبين أن سبب الحادث انفجار الإطار الخلفي.
 
وأسفر الحادث عن مصرع وع، 23 سنه، وإصابة 14 آخرين وهم محمد ع، 37 سنه، سائق، وحمادة م ا، 35 سنه، سائق، واحمد ع ع ا، 37 سنه، موظف مقيمون جميعا بدار السلام، القاهرة،و10 اخرين مجهولين. وتم تحرير المحضر اللازم عن الواقعة،وتم نقل الجثث الي مشرحة مستشفي ملوي العام، والمصابين الي مستشفي أسيوط الجامعي لتلقي العلاج،وتم ازالة اثار الحادث وتسيير حركة المرور،واخطرت النيابة العامة لتباشر التحقيقات. 

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