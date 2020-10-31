الشركات التكنولوجية الرابح الأكبر من أزمة كورونا

سجلت شركات التكنولوجيا العملاقة أرباحاً قياسية خلال الربع الثالث من العام الجاري، بدعم من الطفرة في المبيعات والمتابعات خلال فترة قيود التباعد الاجتماعي التي فرضتها جائحة كوفيد 19، ونتيجة للإعلانات الكثيفة مسجلة خلال نفس الفترة، لتصبح هذه الشركات هي الرابح الأكبر من إجراءات العزل.





وحققت شركة «أبل»عملاق التكنولوجيا الأمريكي إيرادات وأرباحاً فصلية فاقت التوقعات، مسجلة صافي دخل 12.67 مليار دولار أو 73 سنتاً للسهم، وقالت الشركة إن الإيرادات بلغت 64.7 مليار دولار و73 سنتاً للسهم، مقارنة بتقديرات المحللين البالغة 63.7 مليار دولار و70 سنتاً للسهم.وتراجعت مبيعات هواتف آيفون 20.7% إلى 26.4 مليار دولار، وه

و هبوط أكثر حدة من توقعات المحللين التي كانت تشير إلى انخفاض قدره 16.2%. وتراجع سهم شركة «آبل» أمس 5% ليصل إلى 109.39 دولارات بقيمة سوقية بلغت 1.9 تريليون دولار.

وقفزت أرباح شركة ألفابت، الشركة الأم لغوغل في الربع الثالث بنسبة 60% إلى 11.2 مليار دولار، مقارنة بنفس الربع العام الماضي، وذلك بسبب ازدهار عائدات الإعلانات والأعمال السحابية القوية. ونمت الإيرادات 14% إلى46.2 مليار دولار. وقدمت أعمال الإعلانات في غوغل أكبر مساهمة بقيمة 37.1 مليار دولار. كما انتعشت إيرادات الإعلانات من شركة يوتيوب التابعة لشركة ألفابت.

حققت شركة فيسبوك، عملاق وسائل التواصل الاجتماعي، صافي أرباح بقيمة 7.8 مليارات دولار (2.71 دولار للسهم الواحد) في الثلاثة أشهر المنتهية في سبتمبر الماضي مقابل 6.09 مليارات دولار (2.12 لكل سهم) في الفترة نفسها من 2019.

وبلغت الإيرادات 21.5 مليار دولار، وكانت الغالبية العظمى منها نتيجة للإعلانات عبر الإنترنت. ويمثل المبلغ زيادة بنسبة 22 % على أساس سنوي. وارتفع عدد المستخدمين النشطاء شهرياً بنحو 12% على أساس سنوي ليصل إلى 2.74 مليار شخص.

سجلت شركة أمازون عملاق التكنولوجيا صافي مبيعات بقيمة 1ر96 مليار دولار مع استمرار الطفرة في التسوق عبر الإنترنت المرتبطة بالجائحة في تعزيز أعمال الشركة. وقفزت مبيعات أمازون للربع الثالث من عام 2020 بنسبة 37%، مقارنة بالفترة نفسها من عام 2019، وحققت الشركة ربحاً قياسياً بلغ 6.3 مليارات دولار للربع، وهو ما يقرب من ثلاثة أضعاف أرباحها في نفس الربع من العام الماضي. وبلغت ربحية السهم 37ر12 دولاراً مقابل أرباح متوقعة تبلغ 41ر7 دولارات للسهم. وتوقعت الشركة مبيعات تتراوح بين 112 ملياراً و121 مليار دولار في الربع الرابع.

ومن جانبها، تلقت شركة تويتر ضربة كبيرة حيث تراجعت أرباحها الفصلية إلى 28.6 مليون دولار، مقارنة بـ36.5 مليون دولار خلال الربع نفسه من 2019، وبلغت عائدات تويتر 936 مليون دولار، بزيادة 14% على أساس سنوي، مؤكدة ارتفاع متوسط المستخدمين النشطين يومياً الذين يمكن تحقيق الدخل منهم إلى 187 مليوناً، بزيادة 29%. ونمت عائدات الإعلانات بنسبة 15% إلى 808 ملايين دولار، مع نمو إجمالي المشاركة الإعلانية بنسبة 27% خلال الفترة ذاتها. وتراجع سهم «تويتر» 18.6% إلى 42.65 دولاراً خلال تعاملات أمس.