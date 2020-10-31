مستقل وطن المنيا يعقد اجتماعا تنظيميا لدعم مرشحيه في جولة الاعادة لانتخابات مجلس النواب بالمنيا (صور)

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تنفيذًا لتوجيهات المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس حزب مستقبل وطن، والمهندس اشرف رشاد النائب الاول لرئيس الحزب والأمين العام، نظمت امانة حزب مستقبل وطن بمحافظة المنيا برئاسة النائب عمرو غلاب امين الحزب بالمحافظة اجتماع تنظيمي مع امناء المراكز والاقسام بالمحافظة.



عقد الاجتماع بمقر الحزب بالمحافظة بحضور امين المحافظة، والنائب زين الاطناوى امين التنظيم، ووليد عبد القوى امين مساعد تنظيم المحافظة.



تناول الاجتماع كيفية دعم مرشحي الحزب، ودعوة الناخبين للمشاركة فى جولة الاعادة لانتخابات مجلس النواب وحشد اكبر الاصوات لمرشحى الحزب من خلال التواصل الفعال مع الامانات النوعية للحزب.



واكد عمرو غلاب امين المحافظة على ضرورة العمل بروح الفريق والوقوف صفا واحدا لاجتياز هذه المرحلة ودعم مرشحى الحزب فى جولة الاعادة لتحقيق انتصار وفوز مرشحى الحزب، كما اضاف انه لم تحدث اى تغييرات فى هيكل الحزب بكافة مستوياته التنظيمية بالمحافظة حتى هذه اللحظة.



