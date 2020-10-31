البيطريين تقرر وقف صرف إعانات الإصابة بكورونا أول نوفمبر

السبت 31/أكتوبر/2020 - 04:14 م
بوابة الفجر
أسماء قورة - آيات عامر
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قرر مجلس النقابة العامة للأطباء البيطريين، برئاسة الدكتور خالد سليم، نقيب أطباء بيطريين مصر، خلال جلسته، وقف صرف إعانات الإصابة بكورونا، اعتبارا من الأول من نوفمبر 2020، وتخصيص مبلغ 20 ألف جنيه لحالات الوفاة بفيروس كورونا، بنفس ضوابط الصرف باتحاد المهن الطبية.

واعتمد المجلس خلال الاجتماع الإعانات العلاجية وإعانات كورونا بقيمة 676 ألف و500 جنيه، لعدد 627 طبيب بيطرى، بالإضافة إلى اعتماد 41 ألف و500 جنيه إعانات اجتماعية لعدد 30 طبيب بيطرى، بجانب زيادة دعم إعانات القلب المفتوح والسرطان إلى 15 ألف جنيه، وكذلك اعتماد مبلغ مليون و600 ألف جنيه لصالح صندوق التكافل، للمتقدمين للحصول على منح المعاش، ومنح الوفاة من الصندوق، ليتم صرف المتأخرات لمستحقى يوليو وحتى نهاية أغسطس 2020.

واتخذ المجلس قرارا بدمج الإعانات الدارسية لتقدم مرة واحدة سنويًا، بدلا من تقديمها كل ستة أشهر وحصول المستفيد على قيمة الاعانتين دفعة واحدة، على أن يقدم المستفيد إقرار بأن الأبناء مازالوا فى الدراسة، مع عمل صيغه إقرار موحد للمستفيد دون أدني مسئولية على النقابة العامة والنقابات الفرعية، بالإضافة إلى تسليم مقر المركز العلمى بالبحيرة، ليتم إدارته بشكل كامل من خلال النقابة الفرعية، كما وافق المجلس على إنشاء إدارة قانونية بالنقابة العامة.

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