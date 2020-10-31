دورتموند يكشف سر غياب هالاند المفاجئ أمام بيليفيلد
السبت 31/أكتوبر/2020 - 04:00 م
محمد أيمن
Advertisements
تشهد مباراة بوروسيا دورتموند ضد ارمينيا بينفيلد اليوم السبت في الجولة السادسة من الدوري الألماني غياب الدولي النرويجي إيرلينج هالاند لاعب العملاق الألماني عن صفوف الفريق.
وغاب اللاعب عن قائمة المباراة بصورة مفاجئة في الوقت الذي عاد البلجيكي ثورجان هازارد للتشكيلة الأساسية إلى جوار ماركو رويس وجادون سانشو.
وقال الفريق الألماني أن غياب هالاند عن المباراة بسبب إصابة خفيفة على مستوى الرغبة لتشهد تلك المباراة الغياب الأول له عن أسود الفيستيفال في جميع المسابقات.
شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا