دورتموند يكشف سر غياب هالاند المفاجئ أمام بيليفيلد

السبت 31/أكتوبر/2020 - 04:00 م
بوابة الفجر
محمد أيمن
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تشهد مباراة بوروسيا دورتموند ضد ارمينيا بينفيلد اليوم السبت في الجولة السادسة من الدوري الألماني غياب الدولي النرويجي إيرلينج هالاند لاعب العملاق الألماني عن صفوف الفريق.


وغاب اللاعب عن قائمة المباراة بصورة مفاجئة في الوقت الذي عاد البلجيكي ثورجان هازارد للتشكيلة الأساسية إلى جوار ماركو رويس وجادون سانشو.


وقال الفريق الألماني أن غياب هالاند عن المباراة بسبب إصابة خفيفة على مستوى الرغبة لتشهد تلك المباراة الغياب الأول له عن أسود الفيستيفال في جميع المسابقات.

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