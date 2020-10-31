محافظ جنوب سيناء: هناك دعم كبير من الرئيس والحكومة للمحافظة (فيديو)

السبت 31/أكتوبر/2020 - 04:12 م
رقية جمال
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قال اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، إن ما شهدناه من افتتاحات اليوم بشرم الشيخ نتاج جهود كبيرة لأبناء المحافظة، مشددًا على أن هناك دعم كبير من الرئيس عبد الفتاح السيسي والحكومة للمحافظة.

وأضاف "فودة"، خلال حواره مع مراسلة فضائية "النيل للأخبار"، اليوم السبت، أن متحف شرم الشيخ الذي افتتحه الرئيس اليوم هو صرح عالمي كبير، به نحو 60 ألف قطعة أثرية، وهو فخر لنا جميعًا.

وتابع محافظ جنوب سيناء، أن مدينة شرم الشيخ يتوافد إليها اعداد كبيرة من السياح، معقبًا: "لازم نبدأ أقوياء علشان نستمر أقوياء"، موضحًا أن هناك اهتمام كبير وبالغ بأهالي سيناء، ويتم أخذ أراءهم فيما يتم من مشروعات قومية بسيناء.

وقال الدكتور مصطفى وزيري، الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، إن متحف شرم الشيخ الذي افتتحه الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم السبت، هو أول متحف أثري في مدينة السلام، بتكلفة تقدر ب 812 مليون جنيه، ورسالته في المقام الأول "الجمال والحب والسلام"، حيث يعرض نحو 5200 قطعة أثرية مميزة تعكس الأوجه المختلفة للحضارة المصرية.

وأضاف وزيري، في تصريح صحفي، اليوم السبت، أن متحف شرم الشيخ هو ثاني المتاحف الاثرية التي تستهدف دمج السياحة الشاطئية بالسياحة الثقافية، بعد متحف الغردقة وتبلغ مساحته 192000 متر مربع، وبدأت أعمال المشروع عام 2003 وتوقفت عام 2011 وتم استئنافها مرة أخرى في عام 2018.

وأوضح الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، أن المتحف يضم قاعات للعرض ومبنى اداري، ومبنى للمطاعم والكافيتريات، ومبنى للبازارات، ومتاجر الحرف الأثرية، ومسرحا مكشوفا، ومبنى استراحة للموظفين والأمن الداخلي، ليصبح بذلك أول متحف للآثار ومركز للحضارات ووجهة ثقافية وسياحية للمدينة.

وأشار وزيري إلى أن المتحف يعرض بشكل استثنائي ١٠ قطع أثرية من كنوز الملك توت عنخ آمون، وذلك قبل عرضها بالمتحف المصري الكبير، مما يعد بمثابة عنصر جذب أمام زوار المدينة لمشاهدة جزء من كنوز الملك الشاب لأول مرة، منوها بأنه تم اختيار تمثال (الكا) القرين، للملك توت عنخ آمون، المغطى بالراتنج الاسود، والذى يرتدى النمس على رأسه ليكون القطعة الرئيسية بالمعرض في متحف شرم الشيخ.

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