بشرى سارة للزمالك قبل مواجهة الرجاء في نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا

السبت 31/أكتوبر/2020 - 04:00 م
بوابة الفجر
محمد أيمن
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تلقى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بشرى سارة اليوم السبت وذلك قبل الموقعة المرتقبة التي تجمع المارد الأبيض بنادي الرجاء المغربي لحساب مباريات إياب الدور نصف النهائي من دوري أبطال إفريقيا,


ويعود التونسي فرجاني ساسي لاعب الزمالك لقياده خط وسط الفريق إلى جانب طارق حامد في مواجهة الأربعاء القادم التي يسعى أبناء باتشيكو لإجتيازها والعبور لنهائي البطولة.


وكان ساسي قد تغيب عن مباراة الذهاب التي حسمها الزمالك في الدار البيضاء بهدف واحد مقابل لا شيء سجله الدولي المغربي أشرف بن شرقي.

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