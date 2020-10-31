الأهلي ينهي اتفاقه مع وادي دجلة لضم أحمد رمضان "بيكهام"

السبت 31/أكتوبر/2020 - 04:06 م
بوابة الفجر
الفجر الرياضي
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أنهى مسؤولو النادي الأهلي اتفاقهم مع نظائرهم في وادي دجلة للتعاقد مع أحمد رمضان "بيكهام" لاعب الفريق الدجلاوي بداية من الموسم المقبل.


وسينتقل بيكهام إلى النادي الأهلي بعقد يمتد لمدة 5 مواسم بعدما وقع اللاعب على عقود الانضمام إلى القلعة الحمراء.


ويعود بيكهام إلى صفوف النادي الأهلي مرة أخرى بعدما لعب موسمين في صفوف نادي وادي دجلة ظهر خلالهما بشكل مميز مما جعل لجنة التخطيط بالأهلي توصي بالتعاقد معه.


ومن المنتظر أن يقوم النادي الأهلي خلال الساعات القليلة المقبلة بالإعلان رسميا عن الصفقة ليكون بيكهام ثاني الصفقات التي يتعاقد معها الفريق الأحمر بعد طاهر محمد طاهر والذي انضم لصفوف النادي الأحمر قادما من المقاولون العرب.


ويبحث مسؤولو النادي الأهلي عن العديد من اللاعبين المميزين من أجل تدعيم صفوف الفريق الأول لكرة القدم في الموسم الجديد وتعويض الراحلين عنه.

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