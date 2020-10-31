ظهور حالات كورونا داخل نادي ريال مدريد

ظهرت عدة حالات الإيجابية لفيروس كورونا اليوم السبت داخل الفريق الرديف لنادي ريال مدريد (كاستيا)،وقد أبلغ النادي الملكي، الاتحاد الإسباني لكرة القدم.









ولم يحدد ريال مدريد حتى الآن عدد اللاعبين الذين ثبتت إصابتهم في الاختبار الأخير الذي أجري بين أعضاء فريق الرديف، لكن حسبما أفادت مصادر فإن أربعة لاعبين على الأقل معزولين في منازلهم بعد أن ثبتت إصابتهم بفيروس كورونا المستجد.









وكان من المقرر إقامة المباراة يوم الأحد، وفي الساعات القليلة المقبلة سيتم الإعلان عن قرار الاتحاد بشأن تعليقها المرجح.









ولا تؤثر هذه العدوى بين صفوف الفريق الرديف على فريق ريال مدريد الأول، الذي يتدرب في ملعب آخر ولا يستخدم نفس المنشآت بالمدينة الرياضية.



