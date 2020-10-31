مصرع شخصين وإصابة ثالث في حادث تصادم بقليوب

Advertisements

شهد طريق قليوب - رمادة دائرة مركز قليوب، اليوم السبت، حادثا مأساويا، حيث لقيا شخصان مصرعهما وأصيب ثالث أثناء استقلالهم دراجه نارية اصطدم به سيارة نقل وأخرى ميكروباص، بسبب السرعة وجرى نقل الجثتان والمصاب إلى مستشفى قليوب العام، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.



تلقت مديرية أمن القليوبية، إخطارا من شرطة النجدة بوقوع حادث تصادم على طريق قليوب - رمادة بين سيارتين نقل وميكروباص، ودراجة نارية، ووجود جثتان ومصاب.



انتقلت على الفور سيارتى إسعاف، وجرى نقل الجثتان والمصاب إلى المستشفى، وتبين أن الحادث وقع أثناء سير سيارة نقل وأخرى ميكروباص ودراجة نارية يستقلها 3 أشخاص على الطريق، اختلت عجلة القياده بيد قائد الدراجة فسقط بين السيارتين، ولقيا اثنين مصرعهما وأصيب الثالث.