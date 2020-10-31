



موعد بدء عروض البلاك فرايدي black Friday 2020 والوايت فرايدي في مصر وسبب التسمية بذلك





الكثير من الأشخاص يبحثون عن عروض البلاك فرايدي 2020، والعديد من الأشخاص حول العالم ينتظرون البلاك فرايدى، وهو اليوم الذي يحّل كل عام علينا في شهر نوفمبر، وخلاله تشارك جميع المحال التجارية في بيع المنتجات بأسعار أقل من السعر الأساسي لها بكثير.





حيث يُعرف هذا اليوم بـ "البلاك فرايدي"، ويُقبل الكثير من المواطنين على المحال للأسبقية في شراء المنتجات التي تتنوع بين الملابس والمكياج وغيرها من السلع التي تُباع في جميع المحال التجارية.





موعد البلاك فرايدي 2020 في مصر

يُقبل المصريون على شراء المستلزمات التي يحتاجونها والتي لا يحتاجونها كل عام في البلاك فرايدى، رغبة في شراء الأشياء بأسعار مخفضة، وكثرت التساؤلات حول موعد البلاك فرايدى هذا العام في مصر، حيث يكون يوم الجمعة 27 نوفمبر من العام الجاري، وستستعد المحال والمراكز التجارية وجميع الماركات العالمية لهذا اليوم من وقت مبكر لتحديد خطط اليوم لهذا العام للتخطيط له بشكلٍ جيد.





كم باقٍ على البلاك فرايدي 2020؟

يتبقى على عروض البلاك فرايدي هذا العام حوالي 27 يومًا، حيث يتم طرح العروض الخاصة بالبلاك فرايدي على مواقع التجارة الإلكترونية المختلفة، والمحال التجارية والماركات العالمية بداية من شهر نوفمبر في مصر، وتعد المواقع التي تشهد عروضًا كثيرة في البلاك فرايدى سوق دوت كوم، وأمازون، وجوميا، وBFAds، وكارفور.





عروض البلاك فرايدي 2020

تتنوع خصومات المواقع التجارية الإلكترونية والمحال التجارية والبراندات العالمية هذا العام، ففي الوقت الذي تطرح فيه بعض العلامات التجارية خصومات تصل إلى 50 بالمئة، هناك علامات تجارية تصل خصوماتها إلى 70 بالمئة، مع إعلان مفاجأة كل عشر دقائق للجمهور، وهذا ما يدفع المواطنين إلى شراء جميع الهدايا لذويهم خلال هذه الفترة والتي تتزامن مع احتفالات رأس السنة.





موعد الوايت فرايدي 2020

الوايت فرايدي، أو الجمعة البيضاء هو نفس ما يحمله الجمعة السوداء، إلا أن هذا المصطلح يكون في الوطن العربي فقط، لأن عادة ما يتشاءم العرب من اللون الأسود ويعتبرونه نذير شؤم، لذا يستبدلون مصطلح "البلاك فرايدي" بـ "الوايت فرايدى"، الذي يكون في الجمعة الأخيرة من شهر نوفمبر.





موعد الجمعة البيضاء 2020

يُطلق عدد كبير من الدول العربية مصطلح "الجمعة البيضاء" على البلاك فرايدى، لسببين، الأول هو أنهم يتشاءمون من اللون الأسود ويحاولون الابتعاد عنه طيلة الوقت، والثاني فرحًا بالخصومات التي يتم تنزيلها على السلع والتي تصل إلى 80 بالمئة، فيطلقون عليه الجمعة البيضاء تعبيرا عن السعادة بالخصومات.





عروض الجمعة البيضاء 2020

تتنوع عروض الجمعة البيضاء في المحال التجارية والماركات العالمية والمواقع التجارية الإلكترونية الشهيرة، لكن نسب الخصومات تختلف من محل إلى آخر، ففي الوقت الذي تطرح فيه بعض المحال خصومات بنسبة 60 بالمئة تصل فى محال أخرى إلى 80 بالمئة، مع وجود مفاجآت بشكلٍ دوري كل ربع ساعة في بعض المحال.





سبب تسمية البلاك فرايدي بهذا الاسم

يعتبر سبب تسمية البلاك فرايدي بهذا الاسم تعود إلى استخدام التخفيضات لأول مرة في 24 سبتمبر 1869، عندما حدث ركود اقتصادي وتضخم، أثر على الاقتصاد، لزيادة المنتجات مع قلة الشراء، وتم التفكير في هذا الأمر لتصبح الجمعة السوداء يوم يتم فيه تخفيض قيمة الأسهم 20%، مع تنشيط حركة الإنتاج والبيع والشراء في المحال التجارية، ورغم ذلك دارت حكايات كثيرة عن سبب التسمية والتي تم تكذيبها في مواقع الاقتصاد العالمية، حيث يبحث كثيرون عن عروض البلاك فرايدي 2020.



