«الصحة» السعودية تُحدد أكثر المدن تسجيلًا للإصابة بكورونا في المملكة

سجلت الرياض أعلى معدل لحالات الإصابة بفيروس كورونا بالمملكة، اليوم الجمعة، بعدد 53 حالة، وجاءت خلفها المدينة المنورة بعدد 48 حالة، ثم ينبع 38 حالة، وجدة 37 حالة، ومكة المكرمة 32 حالة، وحائل 11 حالة.





ولمعرفة تفاصيل إجمالي توزيع حالات الإصابة الجديدة بفيروس كورونا في المدن والمحافظات المختلفة بالمملكة، يمكن زيارة الموقع الإلكتروني المخصص من وزارة الصحة للاطلاع على مستجدات الفيروس في المملكة، والإحصاءات اليومية عبر الرابط التالي:





وشهدت المملكة العربية السعودية اليوم الجمعة، تسجيل 398 حالة إصابة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا المستجد (COVID -19).





ويصل بذلك إجمالي حالات الإصابة بالفيروس في المملكة اليوم الجمعة، إلى 346880 حالة، من بينها (8088) حالة نشطة لا تزال تتلقى الرعاية الطبية، ومعظمهم حالتهم الصحية مطمئنة، فيما يوجد (766) حالة حرجة.



