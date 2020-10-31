محافظ بورسعيد يشكر الجهاز الفني للمصري على مجهوداته ويطالبهم بمزيد من العطاء

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استقبل اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد بمكتبة اليوم السبت، سمير حلبية رئيس النادى المصرى وعلى الطرابيلى، امين صندوق النادى، وعلى ماهر المدير الفنى للفريق الاول لكرة القدم بالنادى المصرى، والمدرب العام للفريق البورسعيدى محمد عبد الكريم.



واعرب المحافظ عن ارتياحة للختام الجيد لمشوار الفريق البورسعيدى بالدورى والذى جاء ليسعد الالاف من جماهيره واعضائه ببورسعيد.



وناقش المحافظ مع حلبية جميع الاوضاع المالية والادارية والفنية بالنادى واطلع على مخطط اعداد الفريق للموسم المقبل وتطورات صفقاتة الجديده.



وطالب المحافظ باستمرار الاداء الجيد لتحقيق امال جماهيره بالدورى الجديد الذى ينطلق نهاية نوفمبر المقبل مشيرا لاهمية مساندة الفريق بالمرحلة المقبلة لاسعاد مشجعية.



واشاد المحافظ بالعطاء المخلص للجهاز الفنى للفريق البورسعيدى بقيادة ماهر والذين قادوا لاعبى المصرى لتحقيق الانتصارات المطلوبة للابتعاد عن مراكز الخطر بجدول الدورى العام وتغلبوا على كل الظروف الصعبة التى واجهت الفريق بالدور الثانى ومن بينها محنة كورونا ومنع القيد واستطاعوا بمساندة الجماهير والادارة فى دفع الفريق لاحراز 7 انتصارات و3 تعادلات والوصول للنقطة 48 نقطة.



وقال محافظ بورسعيد ان التفاف كل محبى المصرى وعشاقة ببورسعيد حول الفريق وجهازه الفنى وادارتة فى الايام العصيبة كان العامل الاساسى فى اقتناص النتائج المطلوبة لرفع شأن المصرى.