تراجع أعداد منصات التنقيب عن الغاز الطبيعي في الولايات المتحدة الأمريكية

ارتفع عدد منصات التنقيب عن النفط في الولايات المتحدة للأسبوع السادس على التوالي، في حين تراجعت منصات الغاز الطبيعي في الأسبوع الجاري.

وأظهر التقرير الأسبوعي الصادر عن شركة "بيكرهيوز"، أن عدد منصات التنقيب عن النفط في الولايات المتحدة ارتفع 10 منصات في الأسبوع المنتهي يوم الثلاثين من أكتوبر الجاري ليصل إلى 221 منصة.

في حين تراجع عدد منصات التنقيب عن الغاز الطبيعي منصة واحدة إلى 72 منصة في الأسبوع الماضي.