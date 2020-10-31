عاجل.. الأهلي يضم "بديل" أحمد فتحي

السبت 31/أكتوبر/2020 - 03:37 م
أحمد فتحي
أحمد فتحي
الفجر الرياضي
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توصل نادي الأهلي لاتفاق مع وادي دجلة لاستعادة أحمد رمضان بيكهام، في الموسم المقبل مقابل 15 مليون جنيه بعدما انتقاله إليه منذ عامين.

 

واستطاع الأهلي حسم صفقة بيكهام دون أي صفقات تبادلية خاصة أن اللاعب يجيد في مركز الظهير الأيمن الذي سيرحل عنه أحمد فتحي إلى بيراميدز.

 

وانتقل بيكهام من الأهلي لدجلة في يناير لعام 2019 وكان أساسيًا مع معظم المدربين الذين يتولون تدريب الفريق الدجلاوي لأنه يجيد في قلب الدفاع ووسط الملعب والظهير الأيمن.

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